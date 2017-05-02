Фрегат «Адмирал Макаров» открыл огонь новейшими ракетами на Балтике

Телеканал «Звезда» публикует уникальные кадры испытаний новейшего комплекса ПВО корабельного базирования «Штиль-1» на фрегате «Адмирал Макаров». Комплекс еще не принят на вооружение и проходит испытания в акватории Балтийского моря. Впервые моряки производят из «Штиля» мощнейший залп сразу четырьмя ракетами.

«Адмирал Макаров» — третий фрегат серии, строящейся для российского ВМФ. Корабль успешно выполняет все этапы государственных испытаний. Испытания проходят по сценарию морского боя: «Адмирала Макарова» атакуют корабли сразу с нескольких сторон. Фрегат должен обнаружить ракету-мишень, взять ее на сопровождение, сбить.

Новейший зенитно-ракетный комплекс «Штиль-1», установленный на корабле, может держать круговую оборону, одновременно обстреливая до 12 целей на расстоянии до 50 км по дальности и до 15 км по высоте.

Сейчас новейший сторожевик проходит заключительную стадию государственных испытаний, после завершения которых войдет в состав Черноморского флота.