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Фрегат «Адмирал Макаров» открыл огонь новейшими ракетами на Балтике

Телеканал «Звезда» публикует уникальные кадры испытаний новейшего комплекса ПВО корабельного базирования «Штиль-1» на фрегате «Адмирал Макаров». Комплекс еще не принят на вооружение и проходит испытания в акватории Балтийского моря. Впервые моряки производят из «Штиля» мощнейший залп сразу четырьмя ракетами.

«Адмирал Макаров» — третий фрегат серии, строящейся для российского ВМФ. Корабль успешно выполняет все этапы государственных испытаний. Испытания проходят по сценарию морского боя: «Адмирала Макарова» атакуют корабли сразу с нескольких сторон. Фрегат должен обнаружить ракету-мишень, взять ее на сопровождение, сбить.

Новейший зенитно-ракетный комплекс «Штиль-1», установленный на корабле, может держать круговую оборону, одновременно обстреливая до 12 целей на расстоянии до 50 км по дальности и до 15 км по высоте.

Сейчас новейший сторожевик проходит заключительную стадию государственных испытаний, после завершения которых войдет в состав Черноморского флота.

http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201705021627-cg1t.htm

ВМФ, фрегат Адмирал Макаров, ЗРК Штиль-1
  • Пол Смит
    02.05.1722:04:04

    Комплекс еще не принят на вооружение и проходит испытания в акватории Балтийского моря? так комлекс не принят или ракеты для комплекса?

    #907741
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