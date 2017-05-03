Очередная партия спецтехники КамАЗ поставлена в Якутию для реализации крупного проекта «Сила Сибири». Предметом договора, заключённого с корпоративным клиентом, стал автопоезд-трубоплетевоз на шасси КамАЗ 43118-3027-46 в количестве 17 единиц. Автопоезд-трубоплетевоз представляет собой тягач с прицепом-роспуском. Непосредственно перед погрузкой труб прицеп спускают вниз, и машина обретает новый вид и функции. Такая техника достаточно маневренная, при этом обладает большой грузоподъёмностью и пригодна для транспортировки длинномерных грузов. Так, камазовская модель предназначена для перевозки труб диаметром от 530 до 1420 мм, длиной до 12 м, а также плетей (секций труб) того же диаметра, длиной до 36 м. Грузоподъёмность техники — 21,7 тонн. Благодаря полноприводному высокопроходимому шасси КамАЗ с колёсной формулой 6×6, спецтехника будет незаменима при доставке груза в условиях бездорожья вдоль трассы строящегося газопровода. Это уже не первая партия КамАЗов, приобретённая для нужд проекта «Сила Сибири». В прошлом году в Якутию было отгружено 45 единиц серийной камазовской автотехники с различными надстройками. Ещё 11 самосвалов КамАЗ закуплено для Амурской области этой весной.