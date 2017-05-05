Россия полностью закрыта радиолокационным полем для защиты от ракетного нападения

В России создано сплошное радиолокационное поле для защиты территории от возможной угрозы ракетного нападения, заявили в пресс-службе концерна «РТИ».

"В 2016 году успешно прошли государственные испытания три новейшие радиолокационные станции высокой заводской готовности (РЛС ВЗГ) «Воронеж»: в Орске, Барнауле и Енисейске. С применением технологий ВЗГ еще три РЛС доработаны в Барановичах, Мурманске и Печоре", — сообщил в пятницу пресс-секретарь концерна Евгений Примаков.

«Все это позволило впервые в истории новой России создать по периметру нашей границы сплошное радиолокационное поле Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) на всех стратегических воздушно-космических направлениях и по всем типам траекторий полета баллистических ракет», — отметил Е.Примаков.

В июле 2016 года глава совета директоров ОАО «РТИ», генконструктор СПРН Сергей Боев заявил, что в поставленные руководством страны сроки по созданию сплошного радиолокационного поля «РТИ» укладывается: «На сегодняшний день все ракетоопасные направления надежно прикрыты».

В ноябре С.Боев сообщил, что до конца года завершатся государственные испытания новейшей РЛС типа «Воронеж» в Барнауле. По его словам, эта РЛС уже фиксирует испытательные пуски баллистических ракет за рубежом.С.Боев сообщил, что еще две РЛС «Воронеж» наземного эшелона СПРН в Енисейске и Орске уже прошли госиспытания, идёт подготовка к их постановке на боевое дежурство.

Ещё одну сверхмощную РЛС — «Воронеж-ДМ» — «РТИ» создаёт по заказу военных под Мурманском для контроля основного ракетоопасного направления. Эта станция заменит устаревшую РЛС на севере страны.РЛС «Воронеж» — ряд российских надгоризонтных радиолокационных станций наземного эшелона СПРН, работающих в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические баллистические и аэродинамические объекты.