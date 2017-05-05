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Армия и Флот

Россия полностью закрыта радиолокационным полем для защиты от ракетного нападения

В России создано сплошное радиолокационное поле для защиты территории от возможной угрозы ракетного нападения, заявили в пресс-службе концерна «РТИ».

"В 2016 году успешно прошли государственные испытания три новейшие радиолокационные станции высокой заводской готовности (РЛС ВЗГ) «Воронеж»: в Орске, Барнауле и Енисейске. С применением технологий ВЗГ еще три РЛС доработаны в Барановичах, Мурманске и Печоре", — сообщил в пятницу пресс-секретарь концерна Евгений Примаков.

«Все это позволило впервые в истории новой России создать по периметру нашей границы сплошное радиолокационное поле Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) на всех стратегических воздушно-космических направлениях и по всем типам траекторий полета баллистических ракет», — отметил Е.Примаков.

В июле 2016 года глава совета директоров ОАО «РТИ», генконструктор СПРН Сергей Боев заявил, что в поставленные руководством страны сроки по созданию сплошного радиолокационного поля «РТИ» укладывается: «На сегодняшний день все ракетоопасные направления надежно прикрыты».

В ноябре С.Боев сообщил, что до конца года завершатся государственные испытания новейшей РЛС типа «Воронеж» в Барнауле. По его словам, эта РЛС уже фиксирует испытательные пуски баллистических ракет за рубежом.С.Боев сообщил, что еще две РЛС «Воронеж» наземного эшелона СПРН в Енисейске и Орске уже прошли госиспытания, идёт подготовка к их постановке на боевое дежурство.

Ещё одну сверхмощную РЛС — «Воронеж-ДМ» — «РТИ» создаёт по заказу военных под Мурманском для контроля основного ракетоопасного направления. Эта станция заменит устаревшую РЛС на севере страны.РЛС «Воронеж» — ряд российских надгоризонтных радиолокационных станций наземного эшелона СПРН, работающих в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические баллистические и аэродинамические объекты.

http://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=450310

Воронеж-ДМ, РТИ
  • Нет аватара Maggey
    05.05.1720:40:42

    Уже было. На удаление.

    Недостаток этих РЛС в том что они предназначены только для засечки МБР или ракет которые взлетают на достаточно высокую высоту более 70 км (надгоризонтная РЛС).

    Вот когда введут полностью ЗГРЛС Контейнер вот это будет класс. ЗГРЛС намного полезней из-за своего принципа действия так как могут обнаруживать даже взлетающие с аэродромов самолеты противника и крылатые ракеты летящие очень низко.

    #908799
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