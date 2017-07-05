В Курской области открыт после ремонта обход города Обояни

В Курской области завершен ремонт 13-ти километрового участка автомобильной дороги М-2 «Крым» с 585-го по 598-й километр в обход города Обояни.

Дорожное покрытие выполнено с использованием щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, что позволит повысить срок службы дороги и уменьшить трещинообразование. Для обеспечения безопасности дорожного движения установлены соответствующие знаки, нанесена разметка горячим термопластиком.

Отремонтированный участок федеральной трассы разгрузит центр Обояни и позволит водителям сэкономить время в пути.

До конца текущего года в границах Курской области федеральные дорожники введут в эксплуатацию еще 56 километров автотрасс М-2 «Крым» и Р-298 Курск — Воронеж, из них на 47 километрах будет проведен капитальный ремонт.