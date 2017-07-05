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Дорожное строительство

В Курской области открыт после ремонта обход города Обояни

В Курской области завершен ремонт 13-ти километрового участка автомобильной дороги М-2 «Крым» с 585-го по 598-й километр в обход города Обояни.

Дорожное покрытие выполнено с использованием щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, что позволит повысить срок службы дороги и уменьшить трещинообразование. Для обеспечения безопасности дорожного движения установлены соответствующие знаки, нанесена разметка горячим термопластиком.

Отремонтированный участок федеральной трассы разгрузит центр Обояни и позволит водителям сэкономить время в пути.

До конца текущего года в границах Курской области федеральные дорожники введут в эксплуатацию еще 56 километров автотрасс М-2 «Крым» и Р-298 Курск — Воронеж, из них на 47 километрах будет проведен капитальный ремонт.

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=69128

Курская область, дорожное строительство
  • Нет аватара Smotritel
    06.07.1704:08:51

    «Федеральная трасса» с наземными нерегулируемыми пешеходными переходами? Жесть …

    #929504
    • Нет аватара brat_po_razumu
      06.07.1706:06:01

      А что такого? Есть освещенный переход, на котором водителю ясно виден знак пешеходного перехода, перед которым водитель должен снизить скорость. ТОЧНО ТАК ЖЕ СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ, как и перед знаком светофора, разницы нет.

      Ну, а если на переходе — человек, то водитель обязан остановиться. Точно так же остановиться, как если — красный сигнал светофора. Разницы — нет: красный сигнал — остановись, пешеход — остановись.

      Светофоры, пропускающие пешеходов — нужны только в местах МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ пешеходов, а то они там будут каждые 5 сек ходить, транспорт ОБЯЗАН их пропускать — транспорту не сдвинуться с места.

      Потому в местах массового скопления пешеходов — ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ установлены светофоры, штобы пешеходы не мешали поезду транспорта, а ждали сигнала.

      Ну, а в обсуждаемом месте — ну явно скопления пешеходов нет. Зачем светофор — тут пешеходы не должны накапливаться и ждать своей очереди, тут они — могут в любой момент переходить дорогу.

      Отредактировано: brat_po_razumu~06:06 06.07.17
      #929517
      • Леонид Сохор
        06.07.1710:19:17

        1. Почему он должен снизить скорость, где это написано?

        2. Существуют светофоры, управляемые кнопкам — вполне технологичное решение.

        #929597
        • BlackIrbiS BlackIrbiS
          06.07.1715:13:36

          Леонид Сохор, в ПДД написано, что перед пешеходным переходом водитель обязан снизить скорость

          #929711
          • Леонид Сохор
            06.07.1715:19:00

            Точную цитату можете привести? С указанием раздела.

            Отредактировано: Леонид Сохор~15:19 06.07.17
            #929718
            • Нет аватара вадим 1980
              06.07.1715:45:27

              14. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств

              14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу *, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.

              * Понятия регулируемого и нерегулируемого пешеходного перехода аналогичны понятиям регулируемого и нерегулируемого перекрестка, установленным в пункте 13.3. Правил.

              #929728
              • Леонид Сохор
                06.07.1715:48:25

                Ну вот, про безусловную обязанность снизить скорость перед пешеходным переходом нет ни слова. Что и требовалось доказать.

                Отредактировано: Леонид Сохор~15:49 06.07.17
                #929729
                • BlackIrbiS BlackIrbiS
                  06.07.1717:31:42

                  Леонид Сохор, согласен! Был не корректен, приношу извинения.

                  #929776
                • Нет аватара brat_po_razumu
                  06.07.1717:36:23

                  Водитель ОБЯЗАН пропустить пешехода и ОБЯЗАН остановиться на красный свет, никакой разницы в этом нет — для чего водитель должен заранее снизить скорость.

                  Естественно, если он едет с высокой скоростью, не позволяющей вовремя остановиться до светофора-перехода. Скажем, если он за 200 м до светофора-перехода идет 120 — то скорость нужно снизить.

                  Это знает абсолютно каждый водитель. В Правилах — это однозначно и четко прописано:

                  10. Скорость движения

                  10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

                  Ясно и однозначно сказано. Идешь 120 за 200 м перед светофором-переходом — такая скорость не позволяет выполнить требования Правил (остановиться на красный свет или при наличии пешехода на переходе), поэтому водитель обязан скорость снизить.

                  #929783
                  • Леонид Сохор
                    06.07.1718:48:26

                    Переход со светофором водителям видно гораздо лучше, чем без. Особенно ночью. Поэтому переходить по такому переходу для пешехода гораздо безопасней. Уверен, что происшествий на регулируемых светофором переходах удельно гораздо меньше.

                    #929812
        • Нет аватара brat_po_razumu
          06.07.1717:27:34

          1. Почему он должен снизить скорость, где это написано?

          Разъясняю.

          По Правилам дорожного движения, водитель обязан остановиться на красный сигнал светофора, и точно так же обязан остановиться и пропустить пешехода. Нет НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ — красный ли сигнал светофора или пешеход на пешеходном переходе — ВОДИТЕЛЬ РАВНО ОБЯЗАН ОСТАНОВИТЬСЯ, абсолютно никакой разницы нет.

          Естественно, чтобы вовремя остановиться — водителю нужно заранее, заблаговременно, привести свою скорость в нужную для СВОЕВРЕМЕННОЙ остановки на светофоре или перед переходом.

          Ведь водитель не знает, когда загорится красный, и когда появится пешеход — и если водитель за 100 м до светофора-перехода движется со скоростью 120 км в час — то он просто не сумеет вовремя остановиться (тормозной путь автомобиля — больше). Поэтому скорость следует снизить.

          Это правило знают абсолютно все водители — этому учат в обязательном порядке. В этом плане абсолютно никакой разницы между светофором и переходом — вообще абсолютно нет: водитель обязан остановиться, для чего нужно заранее, заблаговременно, снизить скорость.

          #929772
          • Леонид Сохор
            06.07.1718:49:04

            См. комментарий выше.

            #929813
            • Нет аватара brat_po_razumu
              07.07.1703:49:43

              См. мой комментарий и цитату из Правил дорожного движения выше.

              Тебе следует осознать простое, что любой водитель ясно осознает: Правила ДД и действия водителя — АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫ что при знаке светофора, что при знаке пешеходного перехода, для водителя НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ НЕТ: следует в ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ (зажегся красный или появился пешеход) остановиться.

              Для водителя — разницы нет абсолютно никакой. Разница — только для пешехода: если светофора на пешеходном переходе нет, то пешеход — в ЛЮБОЙ момент может переходить дорогу, если светофор есть — то пешеход ОБЯЗАН ждать зеленого сигнала для себя.

              Поэтому на дорогах с БОЛЬШИМ ЧИСЛОМ ПЕШЕХОДОВ (стандартная удица в любом городе) — ДЛЯ НИХ, ПЕШЕХОДОВ, УСТАНАВЛИВАЮТ СВЕТОФОРЫ — а отнюдь не для водителей. Поскольку без светофоров — это множество пешеходов будет переходить дорогу каждые 5-10 секунд — и водителям будет не проехать. Поэтому светофоры на переходах — тормозят пешеходов, чтобы они накапливались и переходили дорогу все вместе.

              В указанном месте — пешеходы крайне редки. накапливать их — смысла нет, 1 пешеход за 10 мин может переходить дорогу когда угодно.

              Отредактировано: brat_po_razumu~04:08 07.07.17
              #930015
  • Комментарий удален
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