В Курской области открыт после ремонта обход города Обояни
В Курской области завершен ремонт 13-ти километрового участка автомобильной дороги М-2 «Крым» с 585-го по 598-й километр в обход города Обояни.
Дорожное покрытие выполнено с использованием щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, что позволит повысить срок службы дороги и уменьшить трещинообразование. Для обеспечения безопасности дорожного движения установлены соответствующие знаки, нанесена разметка горячим термопластиком.
Отремонтированный участок федеральной трассы разгрузит центр Обояни и позволит водителям сэкономить время в пути.
До конца текущего года в границах Курской области федеральные дорожники введут в эксплуатацию еще 56 километров автотрасс М-2 «Крым» и Р-298 Курск — Воронеж, из них на 47 километрах будет проведен капитальный ремонт.
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