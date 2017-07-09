Добавить статью
Новые заводы и цеха

МОУ «Институт инженерной физики» заложил в Серпухове новое производство

8 июля на ул. Сиреневой состоялась торжественная закладка первого камня, и началось строительство нового инновационного производства. Владельцем будущего комплекса является Серпуховский Институт инженерной физики (МОУ «ИИФ»).

Строительство будет современным, модульным, поэтапным. Это будет технологический проектный центр кластерного типа со станками и оборудованием, где будут реализованы в производстве научно-технические разработки Института. Комплекс будет производить пошив экипировки для военнослужащих и водолазов, производство и механическая обработка деталей для военной отрасли и отрасли народного хозяйства. Все экологические нормы будут соблюдены.

http://serpuhov.ru/novosti/novosti-serpuhova/13369/

Московская область, Серпухов, МОУ ИИФ
  • Великоросс Великоросс
    09.07.1714:53:47

    В мероприятии приняли участие высшее руководство института, первый заместитель Главы г. о. Серпухов Алексей Воробьев, Благочинный Серпуховских церквей отец Игорь Чабан.

    #930921
  • Сергей Кавказов Сергей Кавказов
    09.07.1718:15:34

    Что там делает поп? Это строится церковная лавка или Институт инженерной физики?

    #930960
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,