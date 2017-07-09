МОУ «Институт инженерной физики» заложил в Серпухове новое производство

8 июля на ул. Сиреневой состоялась торжественная закладка первого камня, и началось строительство нового инновационного производства. Владельцем будущего комплекса является Серпуховский Институт инженерной физики (МОУ «ИИФ»).

Строительство будет современным, модульным, поэтапным. Это будет технологический проектный центр кластерного типа со станками и оборудованием, где будут реализованы в производстве научно-технические разработки Института. Комплекс будет производить пошив экипировки для военнослужащих и водолазов, производство и механическая обработка деталей для военной отрасли и отрасли народного хозяйства. Все экологические нормы будут соблюдены.