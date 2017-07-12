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Армия и Флот

Самарские мотострелки получили 30 УАЗ «Патриот»

  • Самарские мотострелки получили «Патриоты», способные нести ракетные комплексы
  • Самарские мотострелки получили «Патриоты», способные нести ракетные комплексы

Пикапы УАЗ «Патриот», которые могут оснащаться пулеметами, гранатометами и противотанковыми ракетными комплексами, поступили по гособоронзаказу в мотострелковую бригаду под Самарой. Об этом сообщил командующий 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа.

«В составе бригады имеется уникальный для Вооруженных сил мотострелковый батальон, оснащенный вместо привычных тяжелых бронетранспортеров пикапами УАЗ „Патриот“. Около 30 таких машин в бригаду поступили практически на днях, до конца месяца планируется полностью укомплектовать подразделение», — сказал он.

Автомобили могут нести противотанковые ракетные комплексы, которые способны поражать подвижные цели на расстоянии до 5 км.

Мотострелковая бригада, сформированная в конце прошлого года в Самарской области, для маневренности и мобильности вооружена только колесной техникой. В этом году в соединение также поступили около 40 бронетранспортеров БТР-82А, больше 10 реактивных систем залпового огня «Град», около 20 унифицированных командно-штабных машин, более 80 грузовиков «Урал» повышенной проходимости.

http://tass.ru/armiya-i-opk/4408985

Армия, ЦВО, УАЗ Патриот, Самара
  • lants lants
    12.07.1716:17:56

    Тачанки. Сирийский опыт    

    #932268
    • Юрген Юрген
      12.07.1716:38:17

      Угу, бригада эконом-класса. Хохланд-стайл.

      Отредактировано: Юрген~17:13 12.07.17
      #932277
    • Human RS Human RS
      12.07.1717:02:46

      aka джихад-мобили    

      #932283
    • Vsemoguchij Vsemoguchij
      12.07.1718:58:16

      Годный и дешевый:

      #932344
    • Аарон Эйдельман
      12.07.1720:32:34

      Можно сказать так. Вот только УАЗу Патриоту до Тойоты Хайлакс как раком до Китая. Так что при встрече наших тачанщиков с игиловскими, за наших страшно станет.

      #932385
      • Нет аватара dilettante
        12.07.1720:50:18

        Таки про встречу ваших тачанщиков -не, не страшно )))).

        #932392
        • Аарон Эйдельман
          12.07.1720:54:25

          В каком месте смеяться, господин шовинист?

          #932394
          • shigorin shigorin
            12.07.1721:06:03

            На слове «жидхад», Аарон. Поддержка израиловкой терроризма в Сирии -- далеко не секрет.

            #932404
      • shigorin shigorin
        12.07.1721:08:38

        Подвеска у hilux и впрямь неплохая -- ездили на днях в кузове по грунтовке, на своей шкуре понял, почему американцы выбрали для оптовых поставок подопечным именно эти машинки.

        Но не в ней единой сила. Хотя эйдельманам не понять, что такое правда. Увы.

        #932405
        • Аарон Эйдельман
          12.07.1721:17:35

          Это уже оскорбление по национальному признаку. Хотя от таких как Вы это обыденная норма на российских патриот сайтах.

          Отредактировано: Аарон Эйдельман~21:17 12.07.17
          #932409
  • Джорджио Харманис
    12.07.1718:43:37

    нормально ,тем более что там вся бригада на колесах. новые БТРы тоже хорошо ведь.

    #932338
  • Георгий Свиридов Георгий Свиридов
    12.07.1719:24:07

    В первую очередь как я понимаю в мирное время они вместо старых Уазиков в качестве служебного авто командного состава -ком бриг, замы, нач штаба, замы, ком баты, замы, секретная часть, начмед, начальник строевой части, службы войск, начпрод — ну как-раз около 30 машин набегает. Понятно что постоянно возить они всю эту шатью братью не будут, по мере надобности, но машин 10 в загрузке будут постоянно. А в военное как понимаю опять же для командного состава+раведчикам. Оружие снимается — ставится за считанные минуты.

    #932356
    • Юрген Юрген
      12.07.1719:32:08

      Неа. Это как раз пехоту возить вместо БТР. 1й батальон на «Патриотах», 2й на «хантерах», 3й на БТР-82А. В общем, бригаду правильней называть не мотострелковой, а моторизованной.

      Вообще, техника у бригады — ипать-колотить. Пикапы, Д-30, «Рапиры», «Грады» на базе бензиновых (бензиновых, Карл!) «Уралов». По техническому уровню это соединение недалеко ушло от ВСУ, честно говоря.

      Для меня великая загадка, зачем вообще так было над этой бригадой издеваться. Единственное, что на ум приходит — прорабатывают возможную ОШС для «мобилизационной бригады» на случай БП, ну это когда заводы вынесли ЯО, техника выбита, воюем на чем можем.

      Отредактировано: Юрген~19:33 12.07.17
      #932364
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