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Фотофакты

Ход строительства «Шали-сити» «Ахмат тауэр» и Грозненской ТЭС в Чечне

«Ахмат тауэр" — 435 м

На строительной площадке многофункционального комплекса «Ахмат Тауэр» полным ходом продолжается подготовка к устройству фундаментной плиты высотной части небоскреба.

Кроме того, на завершающей стадии находится процесс поставки и складирования основного объема инертных материалов. Специалистами уже выполнена основная часть работ по устройству горизонтальной гидроизоляции фундаментной плиты, а также начались поставки металлических конструкций под ее устройство. Полностью завершены работы по устройству временных инженерных коммуникаций для подключения установок РБУ и бытового городка. Все работы ведутся при строгом соблюдении техники безопасности и в соответствии с утвержденным графиком выполнения работ.

Мероприятие по установке первой колонны под корпус ГТУ (газо-турбинной установки) Грозненской ТЭС

На территории бывшей ТЭЦ-3 реализуется проект строительства Грозненской ТЭС мощностью 400 МВт, где успешно идут работы по её возведению.

В настоящее время на территории Грозненской ТЭС уже завершены все работы по строительству временных зданий, сооружений, а также инженерных сетей электро, газоснабжения и водоснабжения. Завершены также подготовительные работы по началу строительства основных производственных мощностей электростанции. Большой победой строителей является завершение строительства фундаментов под машинное отделение, основное здание корпуса станции для установки колонн под корпус газо-турбинной установки.

Ввод в эксплуатацию Грозненской ТЭС позволит обеспечить рабочими местами более 300 человек республики.

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1654534&page=37

строительство, Чечня
  • Нет аватара commodore
    16.07.1721:42:00

    В Чечне.

    #933587
  • Аарон Эйдельман
    16.07.1721:51:16

    «Сити» и «тауэр» это как с чеченского переводится?

    #933588
    • Нет аватара termometrix
      16.07.1722:00:31

      "Сити" и «тауэр» это как с чеченского переводится?

      «Сити» и «тауэр».

      #933591
  • Нет аватара Orchard
    16.07.1722:40:17

    Могли бы нормального архитектора нанять.

    #933598
    • Комментарий удален
    • чебурашка1974 чебурашка1974
      16.07.1723:09:53

      Могли бы нормального архитектора нанять.

      Например.

      На вкус и цвет…

      #933613
  • exhausted1987 exhausted1987
    17.07.1700:41:28

    435 м — очень круто по меркам Европы, гораздо выше того же лондонского Шарда. Надеюсь, построят без проволочек.

    #933637
  • Dima Lg Dima Lg
    17.07.1701:21:21

    102 Этажа — Зачем оно? Весь Грозный в один дом соберёт.

    Лучше бы теплицы строил и сады сажал. Растет же там не хуже чем в Турции.

    #933643
    • Нет аватара termometrix
      17.07.1701:26:43

      Лучше бы теплицы строил и сады сажал. Растет же там не хуже чем в Турции.

      Конечно.

      #933645
  • Нет аватара Altans
    17.07.1705:33:38

    Рамзан Ахматович любит заехать в ОАЭ. Вот решил свой эмират сделать.

    #933654
  • Нет аватара siberia2012
    17.07.1706:05:43

    Тоже не понимаю, что за мода лепить небоскрёбы. В чём смысл и цель? Офисные здания? Для кого? Что туда IT-шники ломанутся что-ли? Нет, конечно. Или очередной элитный жилой дом? Или мажорская гостиница? Дубай яркий пример — понастроили высоток, половина стоит пустыми. Производство надо развивать, с/х, а не эту показуху. Да это сложнее, но мыслить надо стратегически.

    Отредактировано: siberia2012~06:21 17.07.17
    #933659
    • Нет аватара mik88
      17.07.1709:05:23

      Тоже не понимаю, что за мода лепить небоскрёбы

      Тоже не понимаю. Наша страна вся должна жить в одноэтажных домах — места завались. Нет! Сгоняют в эти скворечники. Хотя содержать вот такой домину, очень даже недешевое дело: воду нужно закачивать местными насосными установками, да еще по высоте не одна. Система пожаротушения, незадымляемые лестницы, скоростные лифты, кондиционеры. Все это постоянно требует денег. Вопрос: зачем все это надо… Ответ: ПОНТЫ!

      Отредактировано: mik88~09:05 17.07.17
      #933706
  • Нет аватара siberia2012
    17.07.1706:20:19

    И, кстати, что с образованием в Чечне? Я работаю в геологоразведки, и по работе встречаю спецов старшего поколения из Грозненского нефтяного института. Спецы хорошие, толковые, но это всё люди 50+. То есть ещё в СССР учились. А о молодёжи даже не слышал, нигде не видел (по работе, конференциях, статьях). Вот лучше бы на университет потратились.

    Надо учить рыбачить и удочками снабжать, а не рыбой заваливать.

    Отредактировано: siberia2012~06:21 17.07.17
    #933660
  • liolik liolik
    17.07.1707:52:12

    Отстраиваются — молодцы!

    Я в прошлом году по работе был в Грозном, ничего там не простаивает пустым, все занято и работает. И эти здания есть кому заселить и занять.

    #933683
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