Ход строительства «Шали-сити» «Ахмат тауэр» и Грозненской ТЭС в Чечне

«Ахмат тауэр" — 435 м

На строительной площадке многофункционального комплекса «Ахмат Тауэр» полным ходом продолжается подготовка к устройству фундаментной плиты высотной части небоскреба.

Кроме того, на завершающей стадии находится процесс поставки и складирования основного объема инертных материалов. Специалистами уже выполнена основная часть работ по устройству горизонтальной гидроизоляции фундаментной плиты, а также начались поставки металлических конструкций под ее устройство. Полностью завершены работы по устройству временных инженерных коммуникаций для подключения установок РБУ и бытового городка. Все работы ведутся при строгом соблюдении техники безопасности и в соответствии с утвержденным графиком выполнения работ.

Мероприятие по установке первой колонны под корпус ГТУ (газо-турбинной установки) Грозненской ТЭС

На территории бывшей ТЭЦ-3 реализуется проект строительства Грозненской ТЭС мощностью 400 МВт, где успешно идут работы по её возведению.

В настоящее время на территории Грозненской ТЭС уже завершены все работы по строительству временных зданий, сооружений, а также инженерных сетей электро, газоснабжения и водоснабжения. Завершены также подготовительные работы по началу строительства основных производственных мощностей электростанции. Большой победой строителей является завершение строительства фундаментов под машинное отделение, основное здание корпуса станции для установки колонн под корпус газо-турбинной установки.

Ввод в эксплуатацию Грозненской ТЭС позволит обеспечить рабочими местами более 300 человек республики.