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Информационные технологии

Яндекс создал «гибридный» искусственный интеллект для перевода текстов

Специалисты «Яндекса» создали новую систему онлайн-перевода, которая одновременно использует и старые статистические алгоритмы, и искусственный интеллект.

«Пока наша новая система поддерживает только перевод с английского на русский язык. В ближайшее время мы начнем добавлять другие языковые пары и в течение нескольких месяцев реализуем поддержку большинства самых популярных языков», — заявили в пресс-службе «Яндекса».

 https://translate.yandex.ru/ 

В последние несколько лет ведущие IT-компании начали активно развивать и использовать различные формы искусственного интеллекта для поиска информации в Сети, обработки фотографий и их каталогизации и множества других целей, где неклассические алгоритмы обработки данных не работают.

Когда нейросеть «читает» переводимый текст, то она не пытается перевести его по фразам или отдельным словам, а ищет ответ целиком, используя данные, накопленные при анализе текстов, переведенных человеком.

У подобного подхода, как отмечают специалисты «Яндекса», есть как плюсы, так и минусы: в таком виде текст становится более читаемым и похожим на то, как его перевел бы человек, но, с другой стороны, машина периодически начинает «фантазировать», если ей встречаются редкие слова и фразы.

Эту проблему «Яндекс» решил, объединив искусственный разум со старой системой перевода, хорошо справлявшейся с редкими словами, но сталкивавшейся с большими проблемами при их объединении в предложения. Когда пользователь вводит текст, его одновременно переводит и нейросеть, и статистический алгоритм, после чего система машинного обучения CatBoost, недавно созданная «Яндексом», сопоставляет результаты и собирает из них более читаемый и грамотный вариант.

https://ria.ru/science/20170914/1504708975.html

Яндекс, переводчик, искусственный интеллект
  • Нет аватара hvt
    14.09.1713:04:02

    Оригинал:

    «В последние несколько лет ведущие IT-компании начали активно развивать и использовать различные формы искусственного интеллекта для поиска информации в Сети, обработки фотографий и их каталогизации и множества других целей, где неклассические алгоритмы обработки данных не работают."

    Перевод:

    «In the past few years leading IT companies started to develop and use various forms of artificial intelligence to search for information in the Network, processing photos and catalog them, and many other purposes where non-classical data processing algorithms do not work."

    Обратный перевод:

    «В последние годы ведущие его компании начали разрабатывать и использовать различные формы искусственного интеллекта для поиска информации в Сети, обработки фотографий и каталогизации их, и многие другие цели, где нетрадиционные алгоритмы обработки данных не работают."

             

    А это гугл.

    С яндексовского перевода:

    «В последние годы ведущие ИТ-компании начали разрабатывать и использовать различные формы искусственного интеллекта для поиска информации в Сети, обработки фотографий и их каталогизации, а также во многих других целях, где неклассические алгоритмы обработки данных не работают."

    С гугловского:

    «В последние несколько лет ведущие ИТ-компании начали разрабатывать и использовать различные формы искусственного интеллекта для поиска информации в Интернете, обработки фотографий и их каталогизации и многих других целей, где неклассические алгоритмы обработки данных не работают."

    Что можно сказать, еще есть куда стремиться. А так, вообще, молодцы!!!

    Отредактировано: hvt~13:36 14.09.17
    #953939
  • plus.google.comu0101207756324847002077 plus.google.comu0101207756324847002077
    14.09.1714:13:35

    В окошке «РУССКИЙ» переводчика с Англ. на Рус. появился ползунок включения «Новая технология перевода», — это радует.    

    #953947
  • Иван Симонов
    14.09.1718:22:17

    Пользовался пол года назад переводчиком и гуглом и яндексом,по моему мнению яндекс корректнее переводил чем гугл.По крайней мере я использовал яндексовский перевод.

    #954020
    • Нет аватара Инженер2015
      14.09.1719:36:52

      соглашусь с вами. частенько замечал превосходство яндекса в переводах с испанского на английский

      #954056
    • goryachee_leto goryachee_leto
      14.09.1721:13:25

      Пользовался пол года назад переводчиком и гуглом и яндексом,по моему мнению яндекс корректнее переводил чем гугл.

      Тоже соглашусь с вами: Яндекс лучше гугла в переводе — гугл кажется больше машинно, формально, но в поиске по мне гугл пока логичнее.

      #954105
      • Нет аватара Edward
        15.09.1701:31:24

        У Гугла уже как полгода перевод в большинстве случаев лучше, чем у Яндекса. И в нём тоже перевод уже идёт не отдельными словами/фразами, а целыми предложениями. Сейчас проверил — да, у Яндекса стало лучше, чем было, но до уровня Гугла пока ещё явно не дотягивает, особенно если перевод не обычной разговорной лексики, а более-менее технических текстов.

        #954204
        • goryachee_leto goryachee_leto
          15.09.1701:50:52

          а более-менее технических текстов.

          А мне наоборот техперевод больше нравится у Яндекса.

          #954211
        • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
          15.09.1711:38:24

          Из личного опыта, сколько пользовался разными онлайн-переводчиками, лучше «Яндекса» никто не переводит. Далеко не идеально, но технологии совершенствуются, и это радует.

          #954320
      • Нет аватара siberia2012
        15.09.1706:55:24

        Поиск гугла и яндекса не сравним. Пользуюсь гуглом для поиска на англоязычных ресурсах, но в рунете, яндекс гораздо лучше гугла.

        Отредактировано: siberia2012~06:55 15.09.17
        #954249
      • Михаил Усоцкий Михаил Усоцкий
        15.09.1711:04:19

        У Google и Яндекс разные технологии поиска. У Google изначально работает поиском по словам, нежели по морфологии слов у Яндекса. Это объясняется спецификой русского и английского языков на тогда ещё слабых машинах. Индексировать английские слова проще и меньше памяти требуется. А вот индексировать русские слова уже непросто, вариаций русских слов так много, что в память компьютера не влезет. Поэтому Яндекс выбрал путь по морфологическому поиску, который меньше занимает.

        Читал я раньше статью об особенностях поиска у двух сервисов.

        #954306
    • Михаил Усоцкий Михаил Усоцкий
      15.09.1710:56:07

      Да. У Яндекса перевод значительно лучше. Несколько лет назад я переводил материал одного раздела по криптографии. У Яндекса переводы получались лучше и осмысленней. Правда, жаль, что у Яндекса нету реализации тематического перевода, чтобы точнее передавать узкоспециализированные термины. Поэтому в некоторых местах я обращался за помощью либо к Translate.Ru, либо к словарю специальных терминов.

      #954303
  • Руслан Чмечев Руслан Чмечев
    14.09.1722:51:20

    Заголовок статьи о мелочных людях

    «21 Of The Pettiest People On The Entire Planet"

    Яндекс перевел «21 из самых мелких людей на всей планете"

    Гугл «21 из самых мелочных людей на всей планете"

    Интересно, почему Гугл догадался что речь идет именно о мелочных людях, а Яндекс нет.

    #954160
    • Нет аватара urapat
      15.09.1706:04:25

      Все просто — гугл подключил нейросети более полугода назад, яндекс недавно. Ему нужно время на обучение чтобы догнать гуглопереводчик.

      #954230
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