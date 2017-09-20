С космодрома Плесецк произведён испытательный пуск МБР РС-24 «Ярс» мобильного базирования
Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 «Ярс» мобильного базирования произведен с Плесецка — учебные боевые блоки успешно поразили заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка
«Двадцатого сентября на государственном испытательном космодроме Плесецк боевым расчётом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведён испытательный пуск твердотопливной МБР РС-24 „Ярс“ мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью», — говорится в сообщении Минобороны.
Целью пуска являлось подтверждение надежности партии ракет данного класса.
Ракетные войска стратегического назначения отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи ПГРК «Ярс» с подготовкой и проведением пуска. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме.
Ранее с космодрома «Плесецк» был успешно проведен испытательный пуск МБР «Ярс» шахтного базирования, о чем сообщалось на нашем сайте sdelanounas.ru/blogs/97910/
В настоящее время данным типом ракетного комплекса оснащены пять ракетных соединений от Ивановской до Иркутской областей.
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