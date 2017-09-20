С космодрома Плесецк произведён испытательный пуск МБР РС-24 «Ярс» мобильного базирования

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 «Ярс» мобильного базирования произведен с Плесецка — учебные боевые блоки успешно поразили заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка

«Двадцатого сентября на государственном испытательном космодроме Плесецк боевым расчётом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведён испытательный пуск твердотопливной МБР РС-24 „Ярс“ мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью», — говорится в сообщении Минобороны.

Целью пуска являлось подтверждение надежности партии ракет данного класса.

Ракетные войска стратегического назначения отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи ПГРК «Ярс» с подготовкой и проведением пуска. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме.

Ранее с космодрома «Плесецк» был успешно проведен испытательный пуск МБР «Ярс» шахтного базирования, о чем сообщалось на нашем сайте sdelanounas.ru/blogs/97910/

В настоящее время данным типом ракетного комплекса оснащены пять ракетных соединений от Ивановской до Иркутской областей.

https://tvzvezda.ru/news/...ent/201709201139-d0to.htm