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Армия и Флот

С космодрома Плесецк произведён испытательный пуск МБР РС-24 «Ярс» мобильного базирования

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 «Ярс» мобильного базирования произведен с Плесецка — учебные боевые блоки успешно поразили заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка

«Двадцатого сентября на государственном испытательном космодроме Плесецк боевым расчётом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведён испытательный пуск твердотопливной МБР РС-24 „Ярс“ мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью», — говорится в сообщении Минобороны.

Целью пуска являлось подтверждение надежности партии ракет данного класса.

Ракетные войска стратегического назначения отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи ПГРК «Ярс» с подготовкой и проведением пуска. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме.

Ранее с космодрома «Плесецк» был успешно проведен испытательный пуск МБР «Ярс» шахтного базирования, о чем сообщалось на нашем сайте sdelanounas.ru/blogs/97910/

В настоящее время данным типом ракетного комплекса оснащены пять ракетных соединений от Ивановской до Иркутской областей.

 https://tvzvezda.ru/news/...ent/201709201139-d0to.htm 

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12142955@egNews

Министерство обороны, РВСН, космодром Плесецк, МБР, ЯРС, РС-24
  • Нет аватара Maggey
    20.09.1713:05:59

    Интересное видео.

    Отредактировано: Maggey~13:36 20.09.17
    #956058
    • Vsemoguchij Vsemoguchij
      20.09.1714:34:15

      Только не по теме    это скорее к этой новости: sdelanounas.ru/blogs/97910/

      Что-нибудь бы такое   

      ЯРС-М

      #956096
      • Нет аватара Maggey
        20.09.1714:50:57

        Все по теме. Что при шахтном, что при мобильном ракета ведет себя одинаково.

        Отредактировано: Maggey~14:52 20.09.17
        #956102
    • von_gobelen von_gobelen
      20.09.1714:39:28

      Особенно 8 секунда, где в мобильном исполнении есть и жд вагон.

      #956099
      • Комментарий удален
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