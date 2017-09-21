В Татарстане завершен ремонт моста через Волгу на 777 км автомобильной дороги М-7

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» завершило ремонт самого большого моста — его длина составляет более 1000 метров — на трассе М-7 «Волга» в границах Республики Татарстан.

В ходе работ дорожники отремонтировали регуляционные сооружения моста и береговые опоры, заменили деформационные швы на многопрофильные, а также устроили новое покрытие с применением устойчивой к вибрационным нагрузкам гранитно-литой композиции ASPHALIT. Использование этого вида асфальтобетона позволит увеличить межремонтные сроки покрытия и уменьшить затраты на содержание мостового перехода.

Ремонтные работы стартовали в апреле 2016 года и завершились на месяц раньше запланированного срока.

Стоит отметить, что на федеральной трассе М-7 «Волга» в границах республики Татарстан работы по реконструкции ведутся на пяти участках общей протяженностью более 60 км. По завершении этих работ автомобилисты смогут передвигаться по трассе первой технической категории с четырехполосным движением.