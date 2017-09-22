Новый микроавтобус УАЗ: первые фото

В интернет просочились первые фотографии нового микроавтобуса УАЗ — машину сняли в заводском цеху и на открытой площадке в промзоне Ульяновска.

Официальной информации об автомобиле пока нет. Однако по неофициальным каналам известно, что эта машина полукапотной разработки построена на шасси новейшего 1,5-тонного грузовика УАЗ Profi.

Можно подумать, что новая разработка предназначена для замены выпускающегося почти 60 лет буханочного семейства, однако это не так: новинка построена на шасси заднеприводной модификации Profi. У микроавтобуса невысокий дорожный просвет и длинные свесы. Кузов выполнен по каркасно-панельной технологии — на силовую структуру из стальных труб навешаны наружные панели из пластика. Все стекла — вклеенные.

В общем, новая разработка призвана расширить модельную гамму УАЗа и не вытеснит «буханки» с конвейера.

По слухам, новый микроавтобус представят 23 сентября во время визита в Ульяновскую область президента РФ Владимира Путина. Демонстрационный автомобиль выполнен в социальной модификации — «школьный автобус».