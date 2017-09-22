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Фотофакты

Новый микроавтобус УАЗ: первые фото

В интернет просочились первые фотографии нового микроавтобуса УАЗ — машину сняли в заводском цеху и на открытой площадке в промзоне Ульяновска.

Официальной информации об автомобиле пока нет. Однако по неофициальным каналам известно, что эта машина полукапотной разработки построена на шасси новейшего 1,5-тонного грузовика УАЗ Profi.

Можно подумать, что новая разработка предназначена для замены выпускающегося почти 60 лет буханочного семейства, однако это не так: новинка построена на шасси заднеприводной модификации Profi. У микроавтобуса невысокий дорожный просвет и длинные свесы. Кузов выполнен по каркасно-панельной технологии — на силовую структуру из стальных труб навешаны наружные панели из пластика. Все стекла — вклеенные.

В общем, новая разработка призвана расширить модельную гамму УАЗа и не вытеснит «буханки» с конвейера.

По слухам, новый микроавтобус представят 23 сентября во время визита в Ульяновскую область президента РФ Владимира Путина. Демонстрационный автомобиль выполнен в социальной модификации — «школьный автобус».

https://news.drom.ru/55604.html

Ульяновск, УАЗ, микроавтобус
  • Нет аватара Maggey
    22.09.1708:41:23

    Сразу бросаются в глаза отвратительные колеса. Сзади точно надо сдвоенные колеса как на ГАЗ Next. Переход от капота до лобового стекла очень непривычен. Капот как-то сильно вперед выходит.

    #956726
    • box320 box320
      22.09.1710:30:54

      Вы в уме успели посчитать какие должны быть колёса: сдвоенные или строенные?

      #956775
  • Вова-Н Вова-Н
    22.09.1709:28:47

    Прикольная машинка. Молодцы ульяновцы — развиваются.

    Эта машина получается не конкурент ГаельНекст, а скорее она конкурент старой Газеле. В общем я думаю машинка найдет свою нишу и своего покупателя, а в сельской местности ещё и возможность полного привода.

    Что можно сказать по нескольким просочившимся фотографиям? Совершенно точно, что новинка построена на шасси УАЗ «Профи». Кроме того, перед нами — не цельнометаллический, а более дешёвый каркасно-панельный автобус: на стальном каркасе навешаны пластиковые панели. А ещё можно подсчитать вместимость — 13 человек, не считая водителя.

    Отредактировано: Вова-Н~10:22 22.09.17
    #956744
    • Нет аватара Киргуев Эдуард
      22.09.1710:48:26

      При всем желании всяческих успехов отечественному автопрому… Машинка явно сырая. Вызвавшие дискуссию колеса, на самом деле — следствие узкой задней колеи. Ну, не рассчитан УАЗ на широкий кузов автобусика. А, если и по грузоподъемности будет слабоват, то, на самом деле придется ее делать спаркой.

      Что же до сельского варианта, то пластиковый кузов тут будет слабоват, а длинные свесы никак не вяжутся с полным приводом.

      УАЗу давно нужна новая платформа.

      #956788
      • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
        22.09.1710:52:01

        Что же до сельского варианта

        Там русским по белому написано, что он не на замену буханки. Это чисто городской ЗАДНЕПРИВОДНЫЙ микроавтобус. О каком селе и полном приводе вы речь ведете?

        #956792
        • Нет аватара Киргуев Эдуард
          22.09.1710:54:41

          Посмотрите внимательно: я отвечал собеседнику выше. Он-то и пишет о возможности полного привода для села.

          #956798
    • box320 box320
      22.09.1710:48:51

      Для полного привода углы не тe. Микроавтобус на полном приводе напрашивается на базе нового «Вепрь NEXT»…

      Отредактировано: box320~10:52 22.09.17
      #956789
      • Вова-Н Вова-Н
        22.09.1710:53:08

        Да, согласен. Но на счет полного привода ни чего и не говорилось, это я уже от себя добавил такую возможность, которая технически возможна, но практически мало чем поможет ввиду геометрии машины.

        #956795
  • Jonatan01 Jonatan01
    22.09.1709:40:11

    Симпотично выглядит, но вот колёса надо бы поинтереснее.

    #956750
  • Нет аватара slav262
    22.09.1709:42:16

    Капот такого размера, как-будто там стоит двигатель 300 л.с.

    #956751
    • Нет аватара Киргуев Эдуард
      22.09.1710:52:07

      Скорее всего — следствие вынужденной компоновки. Вынужденной, оттого, что изначально — вездеход. На мой взгляд брать платформу от вездехода и делать на ней грузовик — не лучшая идея. А делать на ней дальше еще и автобус… Не верю.

      #956793
  • Нет аватара allivator
    22.09.1710:11:07

    Приятная внешне. Со своим лицом. Панельку приборов бы поглядеть.

    #956766
    • Вова-Н Вова-Н
      22.09.1710:37:14

      Я так думаю, что в кабине не будет сильных отличий от УАЗ-Профи

      #956780
  • Нет аватара Cinik
    22.09.1710:11:36

    Колёса как колёса. Колпаки надеть — и вперёд! )))

    #956767
  • Сера Бэб Сера Бэб
    22.09.1710:18:38

    Вот это уже серьёзный автомобиль! Красота!!!

    #956771
  • Нет аватара Maggey
    22.09.1710:29:13

    По любому нужны сзади сдвоенные колеса. Она жутко просядет на зад если загрузят на полную.

    #956774
  • Нет аватара mikr
    22.09.1710:36:04

    По фотографии трудно оценить машину. Пластиковые панели, это — интересно с точки зрения антикоррозионной надежности. Но, для полного счастья необходим не менее защищенный от коррозии каркас. И еще нужна хорошая технология производства, поскольку иначе эти панели начнут в скором времени деформироваться и расслаиваться. Несомненно радует то, что заводчане не спят в шапку, а ищут варианты развития производства, что на сегодняшний день является самым главным позитивом.

    #956779
  • SergeySeverny SergeySeverny
    22.09.1710:44:16

    мне одному кажется, что это конкурент Газели растёт?

    #956784
    • Вова-Н Вова-Н
      22.09.1710:58:54

      А это разве плохо? Газоновцы тоже делают попытки выйти на рынок джипов. Вот пусть и конкурируют — от этого выиграют все.

      #956799
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