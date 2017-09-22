Атомный ледокол «Сибирь» спущен на воду

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 22 сентября 2017 года состоялся спуск на воду первого серийного атомного ледокола «Сибирь» проекта 22220. В настоящее время на ООО «Балтийский завод-Судостроение» строится серия из трех атомных ледоколов ЛК-60 мощностью 60 МВт проекта 22220 («Арктика», «Сибирь» и «Урал») со сроками поставки 2017-2020 годы.

Головной атомоход «Арктика» был заложен на стапеле «А» Балтийского завода в ноябре 2013 года, спущен на воду 16 июня 2016 года. 26 мая 2015 года был заложен первый серийный ледокол проекта 22220 «Сибирь».

Три атомных ледокола проекта 22220 строятся на класс Российского морского регистра судоходства (РС) по заказу «Госкорпорации «Росатом.

Основные технические характеристики судов: мощность — 60 МВт (на валах), скорость хода — 22 узла (по чистой воде), длина — 173,3 м (160 м по КВЛ), ширина — 34 м (33 м по КВЛ), высота — 15,2 м, осадка — 10,5 м/8,65 м, максимальная ледопроходимость — 2,8 м, полное водоизмещение — 33 540 тонн, назначенный срок службы — 40 лет.

Каждый ледокол будет оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки нового поколения РИТМ-200 мощностью 175МВт, специально разработанной для этого судна.

Технический проект разработан ЦКБ «Айсберг» в 2009 году. Двухосадочная конструкция судов позволит использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Ледоколы планируется использовать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.