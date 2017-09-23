На Зеленодольском судостроительном заводе спущено на воду скоростное судно проекта A145E
23 сентября на Зеленодольском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония спуска на воду скоростного пассажирского судна проекта А145Е, спроектированного ООО «Агат Дизайн Бюро», предназначенного для заказчика в Объединенных Арабских Эмиратах.
Скоростные комфортабельные пассажирские суда проекта А145 предназначены для перевозок до 150 пассажиров с багажом в прибрежной морской зоне со скоростью около 40 узлов на расстояние до 400 миль без до заправки.
23.09.1719:21:54
23.09.1720:11:06