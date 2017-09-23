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Судостроение и судоходство

На Зеленодольском судостроительном заводе спущено на воду скоростное судно проекта A145E

23 сентября на Зеленодольском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония спуска на воду скоростного пассажирского судна проекта А145Е, спроектированного ООО «Агат Дизайн Бюро», предназначенного для заказчика в Объединенных Арабских Эмиратах.

Скоростные комфортабельные пассажирские суда проекта А145 предназначены для перевозок до 150 пассажиров с багажом в прибрежной морской зоне со скоростью около 40 узлов на расстояние до 400 миль без до заправки.

https://mik25.livejournal.com/475845.html

Зеленодольский судостроительный завод, Зеленодольск, А145Е
  • Вова-Н Вова-Н
    23.09.1719:21:54

    Без крыльев и такая бешеная скорость в 40 узлов!

    Внешне очень похож на Ракету, только повыше и без крыльев, и при этом скорость на 10км/ч выше.

    #957380
    • silver
      23.09.1720:11:06

      40 узлов

      красиво выглядит даже думаю плавнее идет без подводных крыльев

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      Отредактировано: silver~20:13 23.09.17
      #957389
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