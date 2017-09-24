Во Владимирской области дан старт строительству нового завода ПАО НПО «Наука»

22 сентября в поселке Першино Киржачского района прошла торжественная церемония, посвященная началу строительства нового завода ПАО НПО «Наука».

Инвестиционный проект с объемом финансирования свыше 2 млрд рублей ПАО НПО «Наука» реализует при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, администрации Владимирской области и Внешэкономбанка. Этот проект предполагает модернизацию и реконструкцию существующих производственных мощностей филиала НПО в поселке Першино, а также строительство новых производственного, административного и испытательного корпусов общей площадью более 16 тыс. кв. метров.

Новый завод планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. На нем будет налажено производство систем жизнеобеспечения летательных аппаратов и авиационных агрегатов.

Символом нового предприятия стал спускаемый аппарат космического корабля «Восток», в котором 9 марта 1961 года были возвращены на землю собака Чернушка и манекен человека. Система жизнеобеспечения этого космического корабля была разработана, изготовлена и испытана коллективом НПО «Наука».

В настоящий момент на предприятии занято уже 450 человек, а впоследствии будет создано еще более 350 новых высокопроизводительных рабочих мест. Для обеспечения нового производства квалифицированными кадрами ведется работа с Владимирским государственным университетом. Между НПО «Наука» и ВлГУ подписан и успешно реализуется договор о сотрудничестве. В соответствии с ним проводятся совместные конференции по обмену опытом, на протяжении нескольких лет НПО «Наука» принимает на производственную практику студентов университета, а также трудоустраивает выпускников ВлГУ.

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