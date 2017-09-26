В Белграде состоялось торжественное мероприятие, посвященное возобновлению международного железнодорожного сообщения с черногорским городом Бар. Это стало возможным благодаря завершению работ на 35-километровом участке Ресник — Вреоци, ставшем первым этапом реконструкции линии Ресник — Валево, которую выполняет «РЖД Интернешнл».

Несмотря на сжатые сроки, удалось осуществить полную реконструкцию тоннеля Бела Река, где впервые в рамках модернизации железной дороги Сербии выполнена укладка пути с применением технологии подбалластного мата. Реконструированы пути на станциях Бела Река, Бараево, Степоевац и 8-путной станции Вреоци. В результате замены рельсошпальной решетки, устройств СЦБ и контактной сети скорость поездов на этом участке увеличена с 50 до 90 км/ч.

Возобновление движения на линии Белград — Бар особенно актуально в период высокого туристического сезона. Не менее важной является возможность регулярных поставок угля из горнодобывающего бассейна Колубара на теплоэлектростанции Сербии.

Реконструкция участка Ресник — Валево осуществляется в соответствии с Дополнительным соглашением № 4.1 к Договору, подписанным между ООО «РЖД Интернешнл» и АО «Инфраструктура железных дорог Сербии» в декабре 2015 года. Контрактная стоимость проекта — около 80 млн долларов США.

С марта 2014 года холдинг «РЖД» реализует контракт на производство работ по строительству и реконструкции объектов железнодорожной инфраструктуры в Сербии. Контракт был заключен в рамках соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сербии о предоставлении Республике Сербии государственного экспортного кредита в размере 800 млн долларов США. Общая сумма контракта — 941 млн долларов.