Буксировка корабля «Василий Быков» в Керчь для достройки
Головной патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» стоит в порту Комсомольского района Тольятти. Построен на «Зеленодольском заводе имени А.М. Горького». Буксируют в Керчь для достройки и проведения испытаний.
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06.10.1709:28:24 Патрульный корабль мог бы решать эти задачи вместо БПК и фрегата.
06.10.1710:22:10