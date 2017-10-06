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Фотофакты

Буксировка корабля «Василий Быков» в Керчь для достройки

Головной патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» стоит в порту Комсомольского района Тольятти. Построен на «Зеленодольском заводе имени А.М. Горького». Буксируют в Керчь для достройки и проведения испытаний.

https://vk.com/wall-123538639_449076

22160, патрульный корабль
  • Katamaran Katamaran
    06.10.1704:21:46

    Угадайте, где доделают смертника?

    Отредактировано: Katamaran~04:27 06.10.17
    #961482
    • Юрген Юрген
      06.10.1705:41:23

      Смертник — это который «голубь мира»?

      #961485
    • A_SEVER A_SEVER
      06.10.1708:32:29

      где доделают смертника?

      Уверен — у патрульных кораблей проекта 22160 будет долгая и интенсивная служба!

      Каждый из них за свою карьеру пройдёт миль больше, чем ТАРКР «Киров» или «Фрунзе», и практической пользы от них тоже будет больше.

      #961532
      • Katamaran Katamaran
        06.10.1708:53:29

        Я боюсь спросить, на что они способны кроме ходьбы?

        #961543
        • Иван Петров Иван Петров
          06.10.1709:11:50

          на яркое украшение питерского ежегодного парада в честь ДНЯ ВМФ    если в керчи еще гибку и пару пулеметов поставят

          Отредактировано: Иван Петров~09:38 06.10.17
          #961548
        • A_SEVER A_SEVER
          06.10.1709:28:24

          на что они способны кроме ходьбы?
          23.09.17. Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» взял под охрану индийский танкер, следующий вдоль южного побережья Аравийского полуострова в Красное море.
          02.10.17. Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» покинул греческий порт Керкира, где моряки участвовали в форуме «Русская неделя на Ионических островах».
          Патрульный корабль мог бы решать эти задачи вместо БПК и фрегата.

          Отредактировано: A_SEVER~09:32 06.10.17
          #961562
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