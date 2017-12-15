Открыто движение по скоростной автодороге М-11 от Твери до Вышнего Волочка

Открыто движение транспорта по участку скоростной платной автодороги М-11 от Твери до Вышнего Волочка. Открытый участок протяженностью 48 км проходит по территории Калининского, Торжокского и Лихославльского районов. Дорога имеет 4 полосы движения с возможностью увеличения их количества в дальнейшем. На участке построено четыре моста, 20 путепроводов и три транспортных развязки. Расчетная скорость движения по новому участку составляет 150 км/ч

Инвестиции в строительство этого отрезка составили 32,3 млрд руб., 27,1 млрд руб. из которых — объем финансирования со стороны государства, и еще 5,2 млрд руб. — средства частных инвесторов.

При строительстве данного участка, как и всей автомагистрали, использовались самые высокие стандарты качества, технологий, строительных материалов, а также учтены повышенные требования к безопасности дорожного движения. Обустроены барьерные ограждения, в том числе разделяющие встречные полосы, построены современные линии наружного освещения, а также зоны отдыха для водителей. Кроме того, на протяжении всей трассы дежурят машины аварийных комиссаров для оказания медицинской и технической помощи автомобилистам и пассажирам.

Справочно: Общая протяженность автомагистрали М-11 составляет 669 км, из них 278 км — по Тверской области. Трасса пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 «Россия» в обход всех населенных пунктов.

Первый участок трассы М-11 в объезд Вышнего Волочка был открыт в Тверской области в ноябре 2014 года раньше запланированного срока. Это позволило ликвидировать многокилометровые пробки на одном из наиболее сложных участков магистрали М-10.

Строительство магистрали будет завершено в 2018 году — маршрут в одну сторону, по оценкам специалистов, будет занимать у водителей около 5,5 часа. Тариф будет устанавливаться из расчета 1,5 рублей за километр. При этом он будет варьироваться в зависимости от участков: цена на подъезде к мегаполисам будет выше.

Пока на трассе действуют два платных участка: с 15 по 58 км (Москва — Солнечногорск) и с 258 по 334 км (обход Вышнего Волочка). На первом отрезке водители легковушек платят от 280, а на втором — от 220 руб.