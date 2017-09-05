На ССЗ «Красное Сормово» заложен пятый сухогруз проекта RSD59

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25 декабря в Нижнем Новгороде на судостроительном заводе «Красное Сормово» заложено пятое сухогрузное судно проекта RSD59 для судоходной компании «Пола Райз». Заказчиком серии из 10 сухогрузов проекта RSD59 является ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания», 5 судов серии строит «Красное Сормово», ещё 5 судов — «Невский ССЗ».

Серия.

ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Шлиссельбург):

Заводской № 591 — заложено 18.05.2017

Заводской № 592 — заложено 25.05.2017

Заводской № 593 — заложено ?.2017

Заводской № 594 — заложено 22.12.2017

ПАО «Завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород):

Заводской № 1 — заложено 05.09.2017

Заводской № 2 — заложено 19.09.2017

Заводской № 3 — заложено 25.09.2017

Заводской № 4 — заложено 20.12.2017

Заводской № 5 — заложено 25.12.2017

Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина), судно предназначено для морской и смешанной (река-море) перевозки генеральных и навалочных грузов, включая металл, лес, уголь, зерно, а также крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Технические характеристики:

Дедвейт (в море / в реке) — 7535 / 5128 т.

Главные размерения: длина — 140.88 м, ширина — 16.98 м, осадка — 4.5 / 3.6 м.

Количество трюмов: 2

Объём трюмов: 11292 м³

Скорость хода: 10 узлов

Автономность: 20 суток

Экипаж: 11 человек