Начался третий этап летных испытаний авиадвигателя ПД-14

Согласно пресс-релизу АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», компания приступила к третьему этапу летных испытаний российского гражданского авиационного двигателя пятого поколения ПД-14.ПД-14 — базовый турбовентиляторный двигатель, который создается в широкой кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе, композитных.

Опытный двигатель ПД-14 № 100-07 под крылом летающей лаборатории Ил-76ЛЛ © АО «ОДК"Летные испытания ПД-14 проводятся в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ в ЛИИ им. М.М. Громова (г. Жуковский, Московская обл.). Ранее, в течение 2015-2017 гг., состоялись первый и второй этапы летных испытаний во всем диапазоне высот, скоростей полета и режимов работы двигателя. По их результатам была подтверждена работоспособность ПД-14 и его систем в условиях, приближенных эксплуатации.Третий этап летных испытаний проводится с участием представителей сертифицирующих органов и должен официально подтвердить итоги первых двух «предсертификационных» («инженерных») этапов. Далее последует получение Сертификата типа Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).В составе самолета Ил-76ЛЛ испытывается двигатель, изготовленный по типовой конструкции (серийного облика).Параллельно продолжаются различные специальные наземные испытания ПД-14