Экспорт гражданских судов в 2011 — 2017 годах
1. 2. Сухогрузы проекта RSD49.
Построены ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Шлиссельбург).
«Жiбек Жолы» (зав. № 408) — передан компании «KTZ Express Shipping» (Казахстан) в 2016 году.
«Атамекен» (зав. № 409) — передан компании «KTZ Express Shipping» (Казахстан) в 2017 году.
Проектант — Морское Инженерное Бюро (Украина).
Технические характеристики:
Дедвейт (в море / в реке) — 7154 / 4518 т.
Главные размерения: длина — 139.95 м, ширина — 16.5 м, осадка — 4.7 / 3.6 м.
Количество трюмов: 3
Объём трюмов: 10920 м³
Скорость хода: 11.5 узлов
Автономность: 20 суток
Экипаж: 10 человек
3. 4. Танкеры-продуктовозы проекта RST27.
Построены ОАО «Завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород).
«Ganje» (зав. № 02020) — передан «Caspian Marine Services Limited» (Азербайджан) в 2016 году.
«Professor Aziz Aliyev» (зав. № 02021) — передан «Caspian Marine Services Limited» (Азербайджан) в 2017 году.
Проектант — Морское Инженерное Бюро (Украина).
Технические характеристики:
Дедвейт (в море / в реке) — 6980 / 5378 т.
Главные размерения: длина — 140,85 м, ширина — 16,7 м, осадка — 4,2/3,6 м.
Количество грузовых/отстойных цистерн: 6+2
Объём цистерн (включая отстойные): 8100 м³
Скорость хода: 10 узлов
Автономность: 12 суток
Экипаж: 12 человек
5. 6. 7. Танкеры проекта 19900.
Построены ОАО «Завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород).
«Etrek» (зав. № 09004) — передан Управлению Туркменского морского торгового флота в 2012 году.
«Alaja» (зав. № 09005) — передан Управлению Туркменского морского торгового флота в 2013 году.
«Kenar» (зав. № 09006) — передан Управлению Туркменского морского торгового флота в 2013 году.
Проектант — Волго-Каспийское ПКБ (Нижний Новгород).
Технические характеристики:
Дедвейт (в море / в реке) — 7100 / 4700 т.
Главные размерения: длина — 141,5 м, ширина — 16,8 м, осадка — 4,6 м.
Количество грузовых/отстойных цистерн: 12+2
Объём цистерн (включая отстойные): 8200 м³
Скорость хода: 10 узлов
Автономность: 20 суток
Экипаж: 14 человек
8. 9. Скоростные пассажирские глиссирующие суда проекта А145Е.
Построены АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» (Республика Татарстан).
Зав. № 214 — передан компании «ARJ Holding» (Оъединённые Арабские Эмираты) в 2017 году.
Зав. № 216 — передан компании «ARJ Holding» (Оъединённые Арабские Эмираты) в 2017 году.
Проектант — ООО «Агат Дизайн Бюро» (Санкт-Петербург).
Технические характеристики:
Водоизмещение: 83 т.
Главные размерения: длина — 35 м, ширина — 6.8 м, осадка — 0.95/0.7 м.
Максимальная скорость хода: 40 узлов
Дальность плавания: 200 миль
Экипаж: 6 человек
Пассажировместимость: 150 человек
10. Рейдовый буксир проекта 90600.
Построен АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).
«Agar» (заводской № 948) — передан компании «MPV Management Ltd» (Эстония) в 2017 году.
Проектант — АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла».
Технические характеристики:
Главные размерения: длина — 25.4 м, ширина — 8.8 м, осадка — 3.72 м.
Водоизмещение: 417 т.
Максимальная скорость хода: 11.5 узлов
Сила тяги на гаке: 23-35 т.
11. Рейдовый буксир проекта 16609.
Построен АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).
«Sfinksa» (заводской № 620) — передан Рижскому свободному порту (Латвия) в 2011 году.
Проектант — АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла».
Технические характеристики:
Главные размерения: длина — 28.5 м, ширина — 9.5 м, осадка — 4.3 м.
Водоизмещение: 504 т.
Максимальная скорость хода: 12 узлов
Сила тяги на гаке: 47 т.
Экипаж: 8 человек
12. Рыболовецкое судно ярусного лова проекта PL-475.
Построено АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).
«Vestliner» (заводской № 401) — передано компании «Keltic AS» (Норвегия) в 2016 году.
Технические характеристики:
Главные размерения: длина — 47.5 м, ширина — 12 м, осадка — 5.88 м.
Объём морозильного трюма: 462 м³
Максимальная скорость хода: 12 узлов
Автономность: 25 суток
13. 14. Обстановочные суда проекта 3215.
Построены ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» (Томская область)
«Жайык» (заводской № 345) — передано Казахстану в 2014 году.
«Жартас» (заводской № 346) — передано Казахстану в 2015 году.
Технические характеристики:
Главные размерения: длина — 24 м, ширина — 3.7 м, осадка — 0.7 м.
Водоизмещение: 42 т.
Максимальная скорость хода: 9 узлов
Автономность: 3 суток
Экипаж: 6 человек
15. Плавучий ремонтный док проекта 28140.
Построен ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец, Нижегородская область).
«Neptun» (заводской № 1090) — передан «Азербайджанскому Государственному Каспийскому морскому пароходству» в 2014 году.
Проектант — ООО «Си Тех» (Нижний Новгород).
Технические характеристики:
Грузоподъёмность: 8000 т.
Длина по стапель-палубе: 158 м
Ширина дока — 36.85 м, ширина стапель-палубы — 29 м.
Предельная глубина погружения: 10 м
Итого:
2017 год — 5 судов
2016 год — 3 судна
2015 год — 1 судно
2014 год — 2 судна
2013 год — 2 судна
2012 год — 1 судно
2011 год — 1 судно
30.12.1710:10:31
30.12.1711:11:19 Это будет довольно сложно — в этом сегменте большая конкуренция.
30.12.1711:52:05
30.12.1712:05:08 А значит потенциальному клиенту уже придётся ждать.
30.12.1711:50:17
30.12.1712:02:45 После того как не смогли найти заказчика среди отечественных компаний. Ну, а почему нет? Проект судна можно заказать или купить готовый, комплектующие тоже можно купить почти любые, качество сборки на уровне.
30.12.1721:27:13
30.12.1721:30:32 Норвежцы его вообще не заказывали, это внеплановый контракт.
30.12.1713:08:04