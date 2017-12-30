



© Фото из открытых источников

1. 2. Сухогрузы проекта RSD49.

Построены ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Шлиссельбург).

«Жiбек Жолы» (зав. № 408) — передан компании «KTZ Express Shipping» (Казахстан) в 2016 году.

«Атамекен» (зав. № 409) — передан компании «KTZ Express Shipping» (Казахстан) в 2017 году.

Проектант — Морское Инженерное Бюро (Украина).

Технические характеристики:

Дедвейт (в море / в реке) — 7154 / 4518 т.

Главные размерения: длина — 139.95 м, ширина — 16.5 м, осадка — 4.7 / 3.6 м.

Количество трюмов: 3

Объём трюмов: 10920 м³

Скорость хода: 11.5 узлов

Автономность: 20 суток

Экипаж: 10 человек





© Фото из открытых источников

3. 4. Танкеры-продуктовозы проекта RST27.

Построены ОАО «Завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород).

«Ganje» (зав. № 02020) — передан «Caspian Marine Services Limited» (Азербайджан) в 2016 году.

«Professor Aziz Aliyev» (зав. № 02021) — передан «Caspian Marine Services Limited» (Азербайджан) в 2017 году.





© Фото из открытых источников

Проектант — Морское Инженерное Бюро (Украина).

Технические характеристики:

Дедвейт (в море / в реке) — 6980 / 5378 т.

Главные размерения: длина — 140,85 м, ширина — 16,7 м, осадка — 4,2/3,6 м.

Количество грузовых/отстойных цистерн: 6+2

Объём цистерн (включая отстойные): 8100 м³

Скорость хода: 10 узлов

Автономность: 12 суток

Экипаж: 12 человек





© Фото из открытых источников

5. 6. 7. Танкеры проекта 19900.

Построены ОАО «Завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород).

«Etrek» (зав. № 09004) — передан Управлению Туркменского морского торгового флота в 2012 году.

«Alaja» (зав. № 09005) — передан Управлению Туркменского морского торгового флота в 2013 году.

«Kenar» (зав. № 09006) — передан Управлению Туркменского морского торгового флота в 2013 году.





© Фото из открытых источников

Проектант — Волго-Каспийское ПКБ (Нижний Новгород).

Технические характеристики:

Дедвейт (в море / в реке) — 7100 / 4700 т.

Главные размерения: длина — 141,5 м, ширина — 16,8 м, осадка — 4,6 м.

Количество грузовых/отстойных цистерн: 12+2

Объём цистерн (включая отстойные): 8200 м³

Скорость хода: 10 узлов

Автономность: 20 суток

Экипаж: 14 человек

8. 9. Скоростные пассажирские глиссирующие суда проекта А145Е.

Построены АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» (Республика Татарстан).

Зав. № 214 — передан компании «ARJ Holding» (Оъединённые Арабские Эмираты) в 2017 году.

Зав. № 216 — передан компании «ARJ Holding» (Оъединённые Арабские Эмираты) в 2017 году.





© Фото из открытых источников

Проектант — ООО «Агат Дизайн Бюро» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: 83 т.

Главные размерения: длина — 35 м, ширина — 6.8 м, осадка — 0.95/0.7 м.

Максимальная скорость хода: 40 узлов

Дальность плавания: 200 миль

Экипаж: 6 человек

Пассажировместимость: 150 человек





© Фото из открытых источников

10. Рейдовый буксир проекта 90600.

Построен АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).

«Agar» (заводской № 948) — передан компании «MPV Management Ltd» (Эстония) в 2017 году.





© Фото из открытых источников

Проектант — АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла».

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 25.4 м, ширина — 8.8 м, осадка — 3.72 м.

Водоизмещение: 417 т.

Максимальная скорость хода: 11.5 узлов

Сила тяги на гаке: 23-35 т.





© Фото из открытых источников

11. Рейдовый буксир проекта 16609.

Построен АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).

«Sfinksa» (заводской № 620) — передан Рижскому свободному порту (Латвия) в 2011 году.



© Фото из открытых источников

Проектант — АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла».

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 28.5 м, ширина — 9.5 м, осадка — 4.3 м.

Водоизмещение: 504 т.

Максимальная скорость хода: 12 узлов

Сила тяги на гаке: 47 т.

Экипаж: 8 человек

12. Рыболовецкое судно ярусного лова проекта PL-475.

Построено АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).

«Vestliner» (заводской № 401) — передано компании «Keltic AS» (Норвегия) в 2016 году.





© Фото из открытых источников

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 47.5 м, ширина — 12 м, осадка — 5.88 м.

Объём морозильного трюма: 462 м³

Максимальная скорость хода: 12 узлов

Автономность: 25 суток

13. 14. Обстановочные суда проекта 3215.

Построены ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» (Томская область)

«Жайык» (заводской № 345) — передано Казахстану в 2014 году.

«Жартас» (заводской № 346) — передано Казахстану в 2015 году.





© Фото из открытых источников

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 24 м, ширина — 3.7 м, осадка — 0.7 м.

Водоизмещение: 42 т.

Максимальная скорость хода: 9 узлов

Автономность: 3 суток

Экипаж: 6 человек

15. Плавучий ремонтный док проекта 28140.

Построен ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец, Нижегородская область).

«Neptun» (заводской № 1090) — передан «Азербайджанскому Государственному Каспийскому морскому пароходству» в 2014 году.





© Фото из открытых источников

Проектант — ООО «Си Тех» (Нижний Новгород).

Технические характеристики:

Грузоподъёмность: 8000 т.

Длина по стапель-палубе: 158 м

Ширина дока — 36.85 м, ширина стапель-палубы — 29 м.

Предельная глубина погружения: 10 м

Итого:

2017 год — 5 судов

2016 год — 3 судна

2015 год — 1 судно

2014 год — 2 судна

2013 год — 2 судна

2012 год — 1 судно

2011 год — 1 судно