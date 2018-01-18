В России собран рекордный урожай сои и рапса

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В России в 2017 году собран рекордный урожай сои — около 3,5 млн. тонн.

Наиболее крупный урожай собран в Амурской области — 1,3 млн. тонн. На втором месте Краснодарский край — 360 тыс. тонн. Оба региона поставили абсолютные рекорды по сборам этой культуры в своей истории. Дальневосточный урожай активно перерабатывается на новых заводах, запущенные в этом году в Амурской области.

В 2018 году в Краснодарском крае планируется увеличить посевные площади сои примерно на 20% (со 176 тыс. га до 207 тыс.).

«В стране производство сои будет без ГМО. Это абсолютно правильное направление развития сельского хозяйства», — отметил представитель Министерства сельского хозяйства.





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Также в 2017 году собран рекордный урожай рапса — 1,5 млн. тонн, что в 1,5 раза превышает урожай прошлого года.

Увеличение объема производства масличного рапса было достигнуто благодаря росту его урожайности до 15,7 ц/га, а также достаточно высокому уровню посевных площадей, которые увеличились в 2017 году на 4% и составили 1,02 млн. га.

Урожайность выросла во всех основных макрорегионах-производителях рапса. Так, в Сибирском федеральном округе, на который приходится около трети общероссийских посевов рапса, с 1 га получено в среднем 17,7 ц маслосемян против 11,6 ц годом ранее. В Центральном федеральном округе, где сосредоточено чуть более четверти посевов, урожайность составляет 19,7 ц/га против 14,1 ц/га годом ранее. В Приволжском федеральном округе урожайность рапса превышает прошлогоднюю на 70% и достигает 12,8 ц/га против 7,5 ц/га на аналогичную дату 2016-го. Во многом на рост урожайности повлияли результаты по озимому рапсу.

Традиционным лидером по производству агрокультуры является Центральный округ — в 2015 году здесь было получено 335 тыс. т маслосемян, в 2016-м — 299 тыс. т. Однако в последние годы ситуация стала меняться в связи с ростом производства рапса в Сибири и сокращением его сборов в центральных регионах. Так, в 2016 году сбор рапса в Сибири увеличился до 270 тыс. т со 183 тыс. т в 2015-м, а в ходе уборочной кампании этого года СФО даже обгоняет Центр — если в Сибири к 15 ноября собрано 484 тыс. т рапса, то в центральных регионах — 454 тыс. т.

В этом сезоне Сибирь может впервые стать крупнейшим производителем рапса в стране. В октябре зафиксирован резкий рост поставок рапса из Сибири на Восток. Прежде всего, в Монголию и Китай, что в свою очередь создает условия для наращивания производства рапса в Зауралье. Как поясняет Хотько, в Монголии в этом сезоне из-за засухи серьезный неурожай, также повышается потребность в Китае, где местные фермеры сокращают посевы рапса.

Экспортный потенциал российского рапса в 2017/18 году оценивают на уровне рекордных 265 тыс. тонн, что в 4,1 раза превзойдет показатель прошлого сезона.

Так, Новосибирская область увеличила поставки рапса в Китай с 2 до 26,8 тыс. тонн.

http://agro-matik.ru/pres...eshaet-byt-rekordnym.html

https://www.zol.ru/n/2b701