Новый двигатель КАМАЗ 910.10-550
Генеральный директор ПАО КМАЗ Сергей Когогин показал новое современное оборудование и роботизированные станки для производства новых двигателей, а также завод двигателей и строящийся завод кабин.
Представлен новый 6-цилиндровый двигатель КАМАЗ 910.10-550 уровня Евро-5, разработанный НТЦ ОАО «КАМАЗ» совместно с моторостроительным подразделением немецкого концерна Liebherr-International AG.
Рабочий объём нового турбодизеля составляет 12 л. Блок цилиндров снабжён раздельными 4-клапанными головками. Мощность турбодизеля составляет 550 л.с.
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