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Фотофакты

Новый двигатель КАМАЗ 910.10-550

  •  © www.instagram.com

Генеральный директор ПАО КМАЗ Сергей Когогин показал новое современное оборудование и роботизированные станки для производства новых двигателей, а также завод двигателей и строящийся завод кабин.

Представлен новый 6-цилиндровый двигатель КАМАЗ 910.10-550 уровня Евро-5, разработанный НТЦ ОАО «КАМАЗ» совместно с моторостроительным подразделением немецкого концерна Liebherr-International AG.

Рабочий объём нового турбодизеля составляет 12 л. Блок цилиндров снабжён раздельными 4-клапанными головками. Мощность турбодизеля составляет 550 л.с.

  •  © tatarstan.ru
  •  © tatarstan.ru
  •  © tatarstan.ru
  •  © tatarstan.ru
  •  © tatarstan.ru

https://www.instagram.com/p/Bec33B_hLzH/?taken-by=rusminnikhanov

КАМАЗ, двигатель 910.10-550
  • Великоросс Великоросс
    28.01.1821:59:37

    Видео:

    ©Видео с youtube.com

    Фото:

    •  © tatarstan.ru

    •  © tatarstan.ru

    •  © tatarstan.ru

    •  © tatarstan.ru

    Отредактировано: Великоросс~22:12 28.01.18
    #1001965
  • Нет аватара Tula
    29.01.1800:12:35

    Вот здесь неплохая статья по характеристикам нового двигателя. Вообще КАМАЗ я недолюбливаю, но в данном случае они молодцы — выбрали совместную разработку, а не лицензию или тупое копирование

     http://www.zr.ru/content/...amaza-perspektivnyj-ryad/ 

    Отредактировано: Tula~00:12 29.01.18
    #1001994
  • Нет аватара FeniksHoly
    29.01.1800:40:08

    о теперь камаз-мастер будет что допиливать для своих гоночных грузивиков. движка по ТТХ подходит под регламент следующего Дакара. Будут или этот допиливать перепиливать либо каминс тот который у сотникова стоял на машине. Если смогут на базе этого мотора построить гоночный будет не плохо, были времена когда на ЯМз и ТМЗ гоняли пока регламент не изменили.

    #1001999
  • Нет аватара xaht88
    29.01.1807:29:13

    Рабочий объём нового турбодизеля составляет 12 л. Блок цилиндров снабжён раздельными 4-клапанными головками. Мощность турбодизеля составляет 550 л.с.

    Полез сравнивать, эталонный для себя, двс для большегрузного автомобиля.

    Взято с вики

    180 л.с. (132 кВт) при 2100 об/мин, 667 Н•м (68 кгс•м) при 1500 об/мин — ЯМЗ-236 (базовый)

    Однако, столько снять л.с. с равного по объему двигателя! А 236/238 движкам рад был любой водитель и пихали их даже в камазы.

    #1002064
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