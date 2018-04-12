Впервые в истории Россия не производила сахар из импортного сырья

В сезоне 2017/18 произошло знаменательное событие, к которому наша страна шла с 2010 года — Россия не использовала в качестве сырья для производства сахара тростниковый сахар-сырец. Об этом сообщает «Агроинвестор».

Еще в сезоне 2010/11 годов российские заводы выпустили 2,4 млн т тростникового сахара-песка и 13 тыс. т рафинада (2,7 млн т — свекловичного сахара). То есть практически половину сахара в нашей стране делали из привозного сырья.

В сезоне 2017/18 на сахарных заводах России сахар-сырец не использовался. Этому результату способствовал ряд факторов. В первую очередь это рост производства сахарной свеклы в России, который достигнут не только за счет увеличения площадей, но и за счет улучшения технологий выращивания, хранения и транспортировки свеклы.

«Опыт показывает, что правильный выбор семян гибридов сахарной свеклы и комплекса сельскохозяйственной техники, оттачивание всех агротехнологий, внедрение оптимальных систем уборки, транспортировки, перевалки и полевого кагатирования с минимизацией потерь хранения позволяет перерабатывать сахарную свеклу более семи месяцев в большинстве свеклосахарных регионов России с более континентальным климатом (кроме Юга)», — рассказывает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.

Важным фактором стало и увеличение средней дигестии (процент содержания сахара) свеклы, которая при приемке составила 16,9% (+5,4%), что наряду с другими мерами, позволило получить рекордный показатель производства сахара. Так рост выхода сахара в прошлом году на заводах России составил 7.0% (14.16% по сравнению с 13.24% годом ранее), благодаря высокой сахаристости свёклы.

Благодаря этому производство сахара достигло 6,46 млн т (+6,18%) при снижении урожайности в связи с погодными условиями: крайне холодный и влажный период с середины мая по середину июля; уборка и переработка свёклы на ряде заводов на Юге и в ЦЧР останавливалась из-за сильных дождей в конце октября — начале ноября).

Результативность свеклосахарного комплекса в Российской Федерации за два десятка лет выросла почти на 400% . На графике видно как росла эффективность выращивания и переработки свеклы.

Если в 91-м году мы получали около 1.5 тонн сахара с одного гектара, то в сезоне 2017/18 этот показатель превысил уже 5.5 тонн сахара с 1 га по РФ.

Сегодня за один только месяц наша страна производит сахара больше чем за иной год. Например, в октябре-2017 установлен абсолютный рекорд месячного производства сахара в РФ за 211 лет свекловодства — 1.68 млн. тонн — это на треть больше чем за весь сезон 1997/98 г.!

Специалисты прогнозируют дальнейший рост эффективности сахарного производства в России до 7-8 млн тонн с гектара.