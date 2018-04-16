Авиакомпания Utair начала полеты на SSJ100

Utair начинает эксплуатацию трех самолетов Sukhoi Superjet 100. Первые рейсы стартовали из Внуково 15 апреля. Самолеты Sukhoi Superjet 100 будут ежедневно выполнять 3 рейса из Москвы в Казань и по одному — в Архангельск, Нальчик и Ульяновск. В каждом авиалайнере 100 мест экономического класса. При этом, для выполнения рейсов Utair использует лайнеры Sukhoi Superjet 100 принадлежащие авиакомпании «ИрАэро» по модели фрахта: коммерческое управление — у Utair, операционное — у «ИрАэро». Самолеты будут летать по маршрутам Utair, но с экипажами и в ливрее «ИрАэро» — об этом заявили в пресс-службе Utair.

«Пассажиропоток Utair за 3 месяца 2018 года увеличился на 16%. Авиакомпания прогнозирует дальнейший рост и в весенне-летнем сезоне расширяет маршрутную сеть и парк, в том числе за счет интеграции в сетевое расписание партнерских авиакомпаний. Выбор в пользу SSJ 100 связан с тем, что он доказал свою экономическую эффективность на коротких маршрутах, а „ИрАэро“ демонстрирует высокий уровень эффективности по управлению данным типом ВС. Utair следует стратегии развития: запускает перелеты на новых самолетах, сохраняет экономичные тарифы и развивает программу региональных перевозок», — добавил президент авиакомпании «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Utair входит в топ-5 российских авиаперевозчиков. Авиакомпания летает по 150 направлениям, более 60 из которых доступны только пассажирам Utair. В 2017 году пассажиропоток авиакомпании вырос на 9,6%, до 7,3 млн пассажиров, за счет увеличения загрузки и эффективного управления флотом. В парке Utair 65 самолетов. Штаб-квартира Utair располагается в Сургуте.

«Ираэро» — небольшая региональная авиакомпания, в 2017 г. перевезла всего 374 000 пассажиров (25-е место в стране), с конца 2016 г. она стала брать в лизинг SSJ100, сейчас их в парке восемь штук.