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Фотофакты

Строительство станции метро «Ольховая» и автотрассы Солнцево — Бутово — Видное

  •  © Фото с сайта new.msk.ru

Станция метро «Ольховая» строится на пересечении Калужского шоссе и строящейся автотрассы Солнцево-Бутово-Видное, рядом с посёлком Коммунарка (Новомосковский административный округ). Строительство нового участка Сокольнической линии метро началось в прошлом году. Станции «Филатов Луг», «Прокшино» и «Ольховая» планируют открыть уже в конце этого года, а станцию «Столбово» — в 2019 году. После завершения строительства «Ольховая» будет такой:

  •  © Рендер с сайта stroi.mos.ru

Фото Кирилла Бармашёва с сайта new.msk.ru и stroi.mos.ru

Самому большому городу Европы — самый большой в Европе метрополитен!


Москва, метро, Сокольническая линия
  • Нет аватара termometrix
    17.04.1801:04:49

    Теперь немножко про провалы администрации в рамках подготовки к ЧМ-2018.Имхо интересная тема:

    -Проекты расширения аэропортов Домодедово и Шереметьево не будут выполнены полностью,как это планировалось

    -Автотрасса М11 Москва-Санкт Петербург не будет сдана к ЧМ

    -Музей мирового океана в Калининграде,новый корпус,не будет сдан к ЧМ-2018.Как и ожидалось,слишком амбициозный проект для регионалов

    -Гостиницы Хаятт и Шератон в Ростове не будут готовы для ЧМ-2018.Долгострои

    -В целом общее благоустройство городов-участников ЧМ-2018 находится на невысоком уровне,мягко говоря

    -Модернизация транспортного парка у городов-хозяев не была выполнена оптимально

    Будут издеваться.К сожалению современные «ценности» это картинки витрин и хабитата того или иного государства.Пи-ар.

    Отредактировано: termometrix~01:06 17.04.18
    #1026673
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