



© Фото с сайта new.msk.ru

Станция метро «Ольховая» строится на пересечении Калужского шоссе и строящейся автотрассы Солнцево-Бутово-Видное, рядом с посёлком Коммунарка (Новомосковский административный округ). Строительство нового участка Сокольнической линии метро началось в прошлом году. Станции «Филатов Луг», «Прокшино» и «Ольховая» планируют открыть уже в конце этого года, а станцию «Столбово» — в 2019 году. После завершения строительства «Ольховая» будет такой:





© Рендер с сайта stroi.mos.ru

Фото Кирилла Бармашёва с сайта new.msk.ru и stroi.mos.ru

Самому большому городу Европы — самый большой в Европе метрополитен!