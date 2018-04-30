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Фотофакты

Ход строительства медицинских учреждений

В Перинатальном центре Петрозаводска завершен монтаж сложного медицинского оборудования

  •  © gov.karelia.ru

Планируемый срок ввода в эксплуатацию: 2018 г.

  •  © gov.karelia.ru
  •  © gov.karelia.ru
  •  © gov.karelia.ru

Строительство новых корпусов Тульской детской областной клинической больницы

Завершить строительство объектов планируется в следующем году. Уже ведется подбор и подготовка специалистов, которые будут здесь работать.

  •  © tularegion.ru

В палатно-боксированном корпусе, рассчитанном на 90 койко-мест, будут лечиться дети в возрасте до 3 лет. Во всех палатах отделений стационара предусматривается совместное пребывание матери и ребенка.

  •  © tularegion.ru

Изоляционно-диагностический корпус рассчитан на 46 койко-мест. При нем — лаборатория для микробиологических исследований с самым современным оборудованием.

  •  © tularegion.ru

В настоящее время ведутся работы по монтажу внутренних инженерных сетей — электроснабжения и освещения, отопления, водопровода, вентиляционных систем; наружная отделка фасада, работы по монтажу перехода в здание стационара больницы.

Новый перинатальный центр в Пскове

Срок сдачи: 2018 г.

  •  © static.riafan.ru
  •  © images.aif.ru

Перинатальный центр в Архангельске готов к работе

Открытие: 2018 г.

  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © img-fotki.yandex.ru

Дополнительные фотографии архангельского центра

Пост был сделан с содействием блогера Human RS !

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строительство
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