Ход строительства медицинских учреждений

В Перинатальном центре Петрозаводска завершен монтаж сложного медицинского оборудования

Планируемый срок ввода в эксплуатацию: 2018 г.

Строительство новых корпусов Тульской детской областной клинической больницы

Завершить строительство объектов планируется в следующем году. Уже ведется подбор и подготовка специалистов, которые будут здесь работать.

В палатно-боксированном корпусе, рассчитанном на 90 койко-мест, будут лечиться дети в возрасте до 3 лет. Во всех палатах отделений стационара предусматривается совместное пребывание матери и ребенка.

Изоляционно-диагностический корпус рассчитан на 46 койко-мест. При нем — лаборатория для микробиологических исследований с самым современным оборудованием.

В настоящее время ведутся работы по монтажу внутренних инженерных сетей — электроснабжения и освещения, отопления, водопровода, вентиляционных систем; наружная отделка фасада, работы по монтажу перехода в здание стационара больницы.

Новый перинатальный центр в Пскове

Срок сдачи: 2018 г.

Перинатальный центр в Архангельске готов к работе

Открытие: 2018 г.

Дополнительные фотографии архангельского центра

Пост был сделан с содействием блогера Human RS !