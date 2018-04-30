Ход строительства медицинских учреждений
В Перинатальном центре Петрозаводска завершен монтаж сложного медицинского оборудования
Планируемый срок ввода в эксплуатацию: 2018 г.
Строительство новых корпусов Тульской детской областной клинической больницы
Завершить строительство объектов планируется в следующем году. Уже ведется подбор и подготовка специалистов, которые будут здесь работать.
В палатно-боксированном корпусе, рассчитанном на 90 койко-мест, будут лечиться дети в возрасте до 3 лет. Во всех палатах отделений стационара предусматривается совместное пребывание матери и ребенка.
Изоляционно-диагностический корпус рассчитан на 46 койко-мест. При нем — лаборатория для микробиологических исследований с самым современным оборудованием.
В настоящее время ведутся работы по монтажу внутренних инженерных сетей — электроснабжения и освещения, отопления, водопровода, вентиляционных систем; наружная отделка фасада, работы по монтажу перехода в здание стационара больницы.
Новый перинатальный центр в Пскове
Срок сдачи: 2018 г.
Перинатальный центр в Архангельске готов к работе
Открытие: 2018 г.
Дополнительные фотографии архангельского центра
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