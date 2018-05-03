«Ильюшин» и ЦАГИ согласовали программу совместных работ по Ил-276

Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина и Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) согласовали программу совместных работ по совершенствованию аэродинамических характеристик перспективного среднего военно-транспортного самолета Ил-276, в ходе которых будет уточняться его внешний облик.

"В настоящее время уже выполнены продувки полной модели самолета с гладким и механизированным крылом на крейсерских режимах полета, а также при имитации взлета/посадки. В ходе испытаний были получены аэродинамические характеристики самолета, подтвердившие правильность выбранной схемы крыла. Таким образом, она будет рекомендована для дальнейших работ по эскизному проектированию Ил-276″, — сказал первый заместитель генерального директора «Ильюшина» Павел Черенков.

В ходе следующего этапа продувок будет определяться оптимальная стреловидность и схема механизации крыла. «Конструкторам „Ильюшина“ предстоит „выжать“ из предложенной схемы крыла всю возможную подъемную силу и максимальное аэродинамическое качество. Наша цель — создать более технологичное крыло с меньшим весом», — пояснил Черенков.

Ил-276 — проект двухдвигательного среднего военно-транспортного самолета, обеспечивающего транспортировку широкой номенклатуры грузов массой до 20 т на расстояние 2000 км со скоростью 800 км/ч. Предусматривается возможность эксплуатации самолета с высокогорных аэродромов и базирование на искусственных и грунтовых ВПП в различных географических и климатических условиях, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях.