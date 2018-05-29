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Фотофакты

Фото АПЛ «Подмосковье» с новейшим оборудованием

  •  © pp.userapi.com

В Сети появились снимки новейшего оборудования подлодки БС-64 «Подмосковье», которое связывают с изобретенным ранее спасательным аппаратом проекта 18270 «Бестер».

Фото нового оборудования опубликовано на странице во «ВКонтакте» одного из военнослужащих Северного флота ВМФ. Портал Convert Shores обратил внимание на конструкцию белого цвета, которая расположена на палубе субмарины.

По мнению аналитиков, конструкция соответствует проекту 18270 «Бестер», глубоководному спасательному аппарату, который также можно использовать для исследования морского дна.

  •  © pp.userapi.com
Также сообщается, что это оборудование похоже на изобретение, запатентованное в 2016 году. В патенте указано, что оборудование предназначено в том числе для обеспечения перехода моряков из спасательного аппарата в атомоход в подводном положении.

Стратегический подводный ракетоносец К-64 проекта 667БДРМ (Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин»), заложенный на Севмашпредприятии в декабре 1982 года, — третья в линейке семи построенных подлодок серии. В боевой состав ВМФ СССР (3-й флотилии подлодок Северного флота) корабль принят 24 февраля 1987 года. В том же году экипаж субмарины произвел тренировочный пуск баллистической ракеты с полигона в Белом море. Затем ракетоносец выполнил задачи девяти автономных боевых служб в составе группировки морских стратегических ядерных сил.

В 1999 году субмарина была направлена на ремонт и переоборудование в носитель сверхмалых подводных лодок в интересах главного управления глубоководных исследований Минобороны. В августе 2015 года АПЛ БС-64 «Подмосковье» была выведена на заводские швартовные испытания.

В мае сообщалось, что в состав оборудования модернизированных АПЛ проекта 949АМ и АПЛ БС-64 «Подмосковье» войдут новейшие беспилотные робототехнические комплексы «Клавесин-2».

  •  © pp.userapi.com

  •  © pp.userapi.com
  •  © pp.userapi.com
  •  © pp.userapi.com
  •  © pp.userapi.com
  •  © pp.userapi.com
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https://vz.ru/news/2018/5/29/925114.html

АПЛ Подмосковье, ВМФ
  • Нет аватара Антон СПб
    29.05.1818:31:54

    на первом же фото нос Петра, верно?

    #1040440
  • Нет аватара Иван Кутузов
    29.05.1818:32:25

    Два вопроса:

    1. Этого военнослужащего уже взяли за жабры?

    2. А эта белая конструкция, наверное, придает лодке заметности на гидролокаторах? Или от «Подмосковья» не требуется скрытность?

    Отредактировано: Иван Кутузов~18:32 29.05.18
    #1040441
    • Нет аватара Strompok
      29.05.1818:44:02

      А может это легенда для вероятного противника?!

      Отредактировано: Strompok~18:44 29.05.18
      #1040446
  • Нет аватара Strompok
    29.05.1818:41:40

    Полный профан в морском деле. но спасение с подводной лодки кажется более разумным, чем с надводного корабля.

    Качки нет, плевать на погоду.

    Отредактировано: Strompok~18:41 29.05.18
    #1040445
  • exhausted1987 exhausted1987
    29.05.1819:38:37

    Хотел написать, что это единственный корабль, названный в честь области, потом вспомнил про МЦАПЛ «Кузбасс».    

    #1040469
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