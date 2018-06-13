В артиллерийскую бригаду ЦВО поступили первые БМП-2М с боевым модулем «Бережок»

Артиллерийская бригада Центрального военного округа (ЦВО) в Кемеровской области первая в округе получила на вооружение восемь модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок». Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

«Артиллеристы из Кемеровской области получили первую партию модернизированных боевых машин пехоты. По гособоронзаказу поступило восемь БМП-2М с боевым модулем „Бережок“. Это первая поставка данной техники в Центральном военном округе», — сказали в пресс-службе.

До конца года на вооружение танковой дивизии ЦВО поступят шестнадцать БМП-2М.

БМП-2М — модификация БМП-2 с боевым модулем «Бережок». Машина предназначена для транспортировки личного состава, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. На вооружении машины находятся автоматическая пушка калибра 30 мм и спаренный пулемет калибра 7,62 мм, противотанковые управляемые ракеты, автоматический гранатомет.

Обитаемый двухместный боевой модуль «Бережок» — это классическая башня БМП-2, но с обновленным комплексом вооружения. В боевом модуле вместо основного прицела наводчика БПК-2-42 установлен комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях. В нем объединены визирный оптический, тепловизионный и лазерный дальномерный каналы, а также канал наведения управляемой ракеты.

http://www.militarynews.r...tory.asp?rid=1&nid=483882