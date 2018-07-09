

Ростех продемонстрировал модели трамваев нового поколения

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Уралвагонзавод, входящий в Госкорпорацию Ростех, продемонстрировал новые трамваи 71-412 и 71-415 на выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге. Представленные модели отличаются современной конструкцией, дизайном, характеристиками и полностью готовы к серийному производству.

Модель 71-415 — четырехосный вагон максимальной вместимостью до 190 человек. Главная особенность модели — новая конструкция тележки, которая позволяет делать вагон полностью низкопольным, но при этом полностью вписывается в существующую трамвайную инфраструктуру городов России и не требует реконструкции остановочных комплексов и дорожного полотна.

«Удобство и комфорт всех категорий граждан — главное требование при создании общественного транспорта. Представленные новинки позволяют сделать удобным и безопасным передвижение всех категорий граждан, прежде всего, детей, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, для которых низкопольная конструкция является наиболее комфортной.

Экстерьер и интерьер вагонов соответствует современным тенденциям дизайна в этой сфере. Уверен, эти машины придутся по душе как эксплуатантам, так и пассажирам. Еще одно немаловажное преимущество — они примерно на треть дешевле зарубежных аналогов», — заявил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Другой экспонат — вагон 71-412, который является результатом глубокой модернизации уже эксплуатирующегося на российских линиях подвижного состава чешского производства.

«В прошлом году Уралвагонзавод и наш чешский партнер, компания Pragoimex, в рамках Российско-Чешского экономического форума в Москве подписали в присутствии президента Чехии Милоша Земана меморандум о передаче технической документации по модернизации трамвайных вагонов Tatra. Эти вагоны сегодня занимают треть отечественного парка. Локализация их производства в России открывает новые возможности для развития промышленных технологий в этой сфере в нашей стране», — комментирует генеральный директор Уралвагонзавода Александр Потапов.

Обновленный трамвай приспособлен для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. Для этого в его средней части установлена выдвижная аппарель. Кабина водителя получила экономичную панель управления. Современная система вентиляции и отопления делает работу водителя комфортной в любое время года. Максимальная вместимость салона — 178 человек. Количество сидячих мест — 29.

«Иннопром» — международная промышленная выставка в России, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2018 году «Иннопром» проходит в девятый раз в период с 9 по 12 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Темой выставки в этом году выбрано цифровое производство. В выставке принимают участие более 5 тыс. посетителей из 95 стран мира и более 600 индустриальных компаний-экспонентов из 20 стран.

http://www.ural.aif.ru/so...novyy_nizkopolnyy_tramvay

https://www.vedomosti.ru/...dve-novih-modeli-tramvaev