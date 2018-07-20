«Уралхим» начал поставки кормового карбамида пермского производства

В мире ежегодно используется более двух миллионов тонн карбамида в кормовых целях. Это позволяет животноводам не только увеличить надои и добиться прироста живой массы, но и снизить затраты на корма в среднем на 10-15%. Эта общемировая практика только начинает распространяться в России.

Весной 2018 года «Уралхим» заключил пилотную сделку по продаже этого продукта, произведенного в филиале «Пермские минеральные удобрения» АО «ОХК «Уралхим» (ПМУ). Информацию сообщил директор ПМУ Алексей Аверьянов в своем ежегодном отчете. Покупатель и сумма сделки не раскрывался. Кормовой карбамид поступил в продажу под торговой маркой Solar Feed.

Покупателем выступило одно из крупнейших животноводческих хозяйств Сибирского федерального округа. Объем первой партии продукта, направленной покупателю, составил 60 тонн.

Стоимость одной тонны продукта составляет порядка 20 тысяч рублей. Таким образом, стоимость партии может составить 1,2 млн рублей. Ежегодно в мире потребляется порядка 2 млн тонн кормового карбамида.

«Требования законодательства ужесточились и приравнены к европейским стандартам. Пермский карбамид им соответствует», — пояснил региональный менеджер ООО «Торговый дом «Уралхим» Дмитрий Филипенко.

В сельском хозяйстве применяется 60% произведенного в России карбамида, 20% используется для производства пластмасс, клеев, 10% применяется в фармакологии, 8% в пищевой промышленности, 2% в косметологии.