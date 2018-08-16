В Рыбинске заложили рыболовецкое судно
Сегодня в Рыбинске на судостроительном заводе «Верфь братьев Нобель» заложен малый рыболовный траулер проекта Т30 для производственно-торговой фирмы «Карелрыба».
Это уже третье судно, заложенное на «Верфи братьев Нобель» после её вхождения в состав Концерна «Калашников», ранее были заложены сухогруз проекта RSD79 и морской транспорт вооружения проекта 20360М для ВМФ России. Проект траулера разработан КБ ССЗ «Вымпел». Судно предназначено для промысла рыбы донным и пелагическим тралом, а также для заморозки пойманной рыбы и её последующей транспортировки в порт.
Технические характеристики:
Водоизмещение: 560 т.
Главные размерения: длина — 35.1 м, ширина — 9 м, осадка — 3 м.
Максимальная скорость хода: 11 узлов
Объём рефрижераторного трюма (нетто): 190 м³
Автономность: 10 суток
Экипаж: 10 человек
16.08.1814:55:28
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