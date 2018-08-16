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Судостроение и судоходство

В Рыбинске заложили рыболовецкое судно

  •  © Рендер с сайта vympel-rybinsk.ru

Сегодня в Рыбинске на судостроительном заводе «Верфь братьев Нобель» заложен малый рыболовный траулер проекта Т30 для производственно-торговой фирмы «Карелрыба».

Это уже третье судно, заложенное на «Верфи братьев Нобель» после её вхождения в состав Концерна «Калашников», ранее были заложены сухогруз проекта RSD79 и морской транспорт вооружения проекта 20360М для ВМФ России. Проект траулера разработан КБ ССЗ «Вымпел». Судно предназначено для промысла рыбы донным и пелагическим тралом, а также для заморозки пойманной рыбы и её последующей транспортировки в порт.

  •  © Фото с сайта vympel-rybinsk.ru

Технические характеристики:

Водоизмещение: 560 т.

Главные размерения: длина — 35.1 м, ширина — 9 м, осадка — 3 м.

Максимальная скорость хода: 11 узлов

Объём рефрижераторного трюма (нетто): 190 м³

Автономность: 10 суток

Экипаж: 10 человек

  •  © Фото с сайта vympel-rybinsk.ru

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Верфь братьев Нобель, рыболовецкое судно, траулер, Т30, Рыбинск, Ярославская область, Концерн «Калашников»
  • Katamaran Katamaran
    16.08.1814:55:28

    А что слышно про Крым? Вроде они тоже строят десяток рыбаков… Или смогут построить?

    #1060708
    • A_SEVER A_SEVER
      16.08.1815:04:51

      А что слышно про Крым?

      Пока ничего не слышно. И как строить рыболовные суда в Крыму, если проекты судов и комплектующие для их постройки импортные?

      #1060715
  • A_SEVER A_SEVER
    16.08.1816:46:38

    Сегодня появилось новое понятие — Траулеры Калашникова!    

    #1060788
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