В Рыбинске заложен сухогруз проекта RSD79
Сегодня в Рыбинске на судостроительном заводе «Верфь братьев Нобель» заложено головное сухогрузное судно проекта RSD79 — первое в серии из 8-ми сухогрузов, строящихся по заказу ООО «Волго-Донская судоходная компания». Начало серийного строительства сухогрузов нового проекта ознаменовало новую страницу в истории старейшего судостроительного предприятия Ярославской области, которое в этом году отметило 110 лет с момента своего основания.
Недавно «Верфь братьев Нобель» вошла в состав АО «Концерн «Калашников», став уже третьим судостроительным предприятием концерна, который с 2016 года последовательно формирует собственный судостроительный дивизион. Стремясь диверсифицировать свой бизнес, концерн «Калашников» не только приобретает судостроительные заводы, но и совместно с компанией «Дельта-Агро» создал «Волго-Донскую судоходную компанию» для экспорта российского зерна.
По заказу концерна Морское инженерное бюро разработало проект сухогруза, предназначенного для смешанной (река-море) перевозки зерна, а также генеральных и навалочных грузов.
Технические характеристики сухогруза проекта RSD79:
Дедвейт (в море / в реке) — 7800 / 5200 т.
Главные размерения: длина — 141 м, ширина — 16.98 м, осадка — 4.5 / 3.6 м.
Количество трюмов: 4
Объём трюмов: около 11000 м³
Скорость хода: 10.5 узлов
Экипаж: 12 человек
Заложенное в Рыбинске судно стало уже 12-м сухогрузом, строящимся сейчас на российских судостроительных заводах — на ССЗ «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде и «Невском судостроительно-судоремонтном заводе» в Шлиссельбурге строятся по 5 сухогрузов проекта RSD59, ещё 1 сухогруз проекта RSD49 строится на ССЗ «Лотос» в Нариманове (Астраханская область).
Символично, что строительство новой серии судов для перевозки зерна началось в городе, который во времена Российской империи был одним из центров хлебной торговли!
26.12.1711:00:21
26.12.1711:35:07
26.12.1711:39:54
26.12.1712:01:54
26.12.1713:53:48
26.12.1711:43:23 В начале следующего года обязательно будет.
26.12.1712:41:15 Это признание заслуг спецкора, или верфи?
26.12.1712:42:50 Это просто анонс.
26.12.1711:55:58
26.12.1712:06:37 У нового собственника верфи весьма амбициозные планы, рассчитанные на длительную перспективу.
26.12.1713:27:09
26.12.1713:40:22 Суда такого класса СССР и строил сам, и покупал в большом количестве в Болгарии, Румынии и Чехословакии.
26.12.1713:58:48
26.12.1714:35:32
26.12.1719:21:57
26.12.1719:26:14 Да, проект украинского КБ.