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Судостроение и судоходство

В Рыбинске заложен сухогруз проекта RSD79

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня в Рыбинске на судостроительном заводе «Верфь братьев Нобель» заложено головное сухогрузное судно проекта RSD79 — первое в серии из 8-ми сухогрузов, строящихся по заказу ООО «Волго-Донская судоходная компания». Начало серийного строительства сухогрузов нового проекта ознаменовало новую страницу в истории старейшего судостроительного предприятия Ярославской области, которое в этом году отметило 110 лет с момента своего основания.

Недавно «Верфь братьев Нобель» вошла в состав АО «Концерн «Калашников», став уже третьим судостроительным предприятием концерна, который с 2016 года последовательно формирует собственный судостроительный дивизион. Стремясь диверсифицировать свой бизнес, концерн «Калашников» не только приобретает судостроительные заводы, но и совместно с компанией «Дельта-Агро» создал «Волго-Донскую судоходную компанию» для экспорта российского зерна.

  •  © Фото из открытых источников

По заказу концерна Морское инженерное бюро разработало проект сухогруза, предназначенного для смешанной (река-море) перевозки зерна, а также генеральных и навалочных грузов.

Технические характеристики сухогруза проекта RSD79:

Дедвейт (в море / в реке) — 7800 / 5200 т.

Главные размерения: длина — 141 м, ширина — 16.98 м, осадка — 4.5 / 3.6 м.

Количество трюмов: 4

Объём трюмов: около 11000 м³

Скорость хода: 10.5 узлов

Экипаж: 12 человек

Заложенное в Рыбинске судно стало уже 12-м сухогрузом, строящимся сейчас на российских судостроительных заводах — на ССЗ «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде и «Невском судостроительно-судоремонтном заводе» в Шлиссельбурге строятся по 5 сухогрузов проекта RSD59, ещё 1 сухогруз проекта RSD49 строится на ССЗ «Лотос» в Нариманове (Астраханская область).

Символично, что строительство новой серии судов для перевозки зерна началось в городе, который во времена Российской империи был одним из центров хлебной торговли!

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников


Верфь братьев Нобель, сухогруз, RSD79, Рыбинск, Ярославская область, Концерн «Калашников»
  • A_SEVER A_SEVER
    26.12.1711:00:21

    Эта новость одновременно рассказывает:

    1. О создании на базе концерна «Калашников» ещё одного государственного судостроительного холдинга (2-го после ОСК).

    2. О создании новой отечественной судоходной компании для экспорта отечественной сельхозпродукции.

    3. О начале строительства в Рыбинске серии сухогрузов нового проекта и появлении у «Верфи братьев Нобель» хорошей загрузки на ближайшие 2-3 года.

    Теперь серийное строительство грузовых судов класса река-море будет одновременно идти на 5 отечественных ССЗ (в Нижнем Новгороде, Навашине, Нариманове, Шлиссельбурге и Рыбинске), а спецкор сайта «Сделано у нас» A_SEVER уже получил приглашение посетить «Верфь братьев Нобель» и сделать фоторепортаж про это замечательное предприятие с богатой историей!    

    Отредактировано: A_SEVER~11:15 26.12.17
    #991011
    • Нет аватара Argonaft
      26.12.1711:35:07

      а спецкор сайта «Сделано у нас» A_SEVER уже получил приглашение посетить «Верфь братьев Нобель» и сделать фоторепортаж про это замечательное предприятие с богатой историей!

      Молодчага!   

      Не мозоли на пальце спускового крючка фотика!

      Ждём репортаж

      #991017
      • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
        26.12.1711:39:54

        Не мозоли на пальце спускового крючка фотика!

                    

        Пусть пришлют для Шарика фоторужьё, это и охота, и зверей убивать не надо.

        #991018
        • A_SEVER A_SEVER
          26.12.1712:01:54

          Если вопрос о передаче ССЗ «Море» концерну «Калашников» будет решён положительно, то у него в активе будет 4 судостроительных завода и 2 судоходных компании!

          Сухогрузы Калашникова — звучит пока ещё непривычно, но уже круто!    

          #991023
        • Human RS Human RS
          26.12.1713:53:48

             

          #991073
      • A_SEVER A_SEVER
        26.12.1711:43:23

        Ждём репортаж
        В начале следующего года обязательно будет.    

        #991020
    • Александр Ермаков
      26.12.1712:41:15

      спецкор сайта «Сделано у нас» A_SEVER уже получил приглашение посетить «Верфь братьев Нобель» и сделать фоторепортаж
      Это признание заслуг спецкора, или верфи?   

      #991035
      • A_SEVER A_SEVER
        26.12.1712:42:50

        Это признание заслуг спецкора, или верфи?
        Это просто анонс.    

        #991037
  • Нет аватара диегоамиго
    26.12.1711:55:58

    Хорошая новость и вдвойне приятно, что верфь начала возрождаться.

    #991021
    • A_SEVER A_SEVER
      26.12.1712:06:37

      вдвойне приятно, что верфь начала возрождаться
      У нового собственника верфи весьма амбициозные планы, рассчитанные на длительную перспективу.

      #991025
  • Александр Ермаков
    26.12.1713:27:09

    Прошу внимания наших друзей по Сайту.

    Как всегда я в такого рода новостях вижу второе и третье дно, не озвученное автором.

    Поясню. В СССР, позже в РФ, которые закупали (импортировали) зерно нужды в судах такого класса катерически не было. Они и не строились.

    Когда современная Россия стла продавать (экспортировать) зерно, и этот экспорт от года в год увеличивается, закономерно возникла нужда в судах такого класса.

    Проще говоря — мужик (в хорошем смысле слова) за трактором/комбайном обеспечивает работой и судостроителей и судоводителей и разных других, а так же дает государству прямые и не прямые доходы в бюджет и развитие всего обчества.

    Так держать!

    Отредактировано: Александр Ермаков~13:31 26.12.17
    #991060
    • A_SEVER A_SEVER
      26.12.1713:40:22

      Они и не строились.
      Суда такого класса СССР и строил сам, и покупал в большом количестве в Болгарии, Румынии и Чехословакии.

      Слышали о судах серии «Волго-Дон», «Волго-Балт», «Сормовский», «Невский» и других?

      #991065
    • A_SEVER A_SEVER
      26.12.1714:35:32

      Согласись — у нас на сайте фото лучше!    

      #991079
  • Евгений Алиулин Евгений Алиулин
    26.12.1719:21:57

    Вопрос про шифр проекта: проект иностранный или кириллический алфавит закончился? Латинский номер шифра как бы намекает на лицензионное производство.

    #991154
    • A_SEVER A_SEVER
      26.12.1719:26:14

      Вопрос про шифр проекта: проект иностранный
      Да, проект украинского КБ.

      #991155
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