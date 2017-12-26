В Рыбинске заложен сухогруз проекта RSD79





© Фото из открытых источников

Сегодня в Рыбинске на судостроительном заводе «Верфь братьев Нобель» заложено головное сухогрузное судно проекта RSD79 — первое в серии из 8-ми сухогрузов, строящихся по заказу ООО «Волго-Донская судоходная компания». Начало серийного строительства сухогрузов нового проекта ознаменовало новую страницу в истории старейшего судостроительного предприятия Ярославской области, которое в этом году отметило 110 лет с момента своего основания.

Недавно «Верфь братьев Нобель» вошла в состав АО «Концерн «Калашников», став уже третьим судостроительным предприятием концерна, который с 2016 года последовательно формирует собственный судостроительный дивизион. Стремясь диверсифицировать свой бизнес, концерн «Калашников» не только приобретает судостроительные заводы, но и совместно с компанией «Дельта-Агро» создал «Волго-Донскую судоходную компанию» для экспорта российского зерна.





© Фото из открытых источников

По заказу концерна Морское инженерное бюро разработало проект сухогруза, предназначенного для смешанной (река-море) перевозки зерна, а также генеральных и навалочных грузов.

Технические характеристики сухогруза проекта RSD79:

Дедвейт (в море / в реке) — 7800 / 5200 т.

Главные размерения: длина — 141 м, ширина — 16.98 м, осадка — 4.5 / 3.6 м.

Количество трюмов: 4

Объём трюмов: около 11000 м³

Скорость хода: 10.5 узлов

Экипаж: 12 человек

Заложенное в Рыбинске судно стало уже 12-м сухогрузом, строящимся сейчас на российских судостроительных заводах — на ССЗ «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде и «Невском судостроительно-судоремонтном заводе» в Шлиссельбурге строятся по 5 сухогрузов проекта RSD59, ещё 1 сухогруз проекта RSD49 строится на ССЗ «Лотос» в Нариманове (Астраханская область).

Символично, что строительство новой серии судов для перевозки зерна началось в городе, который во времена Российской империи был одним из центров хлебной торговли!