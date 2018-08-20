Опытный образец истребителя Т-50 с подвесным контейнером

Пятый летный опытный образцец российского истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50) по программе ПАК ФА — самолет Т-50-5Р (бортовой номер «055») — с подвесным контейнером целеуказания 101КС-Н. Снимок сделан во время авиашоу в честь 65-летия Луховицкого авиационного завода 17 августа 2018 года.

Подвесной контейнер 101КС-Н разработан для самолета Су-57 (Т-50) АО «Производственное объединение „Уральский оптико-механический завод“ имени Э. С. Яламова» (УОМЗ, Екатеринбург, входит в состав холдинга «Швабе») в качестве составной части оптико-электронной интегрированной системы (ОЭИС) 101КС этого самолета по ОКР «Атолл». Официально контейнер 101КС-Н обозначается как «многоканальная оптическая прицельная система подвесного типа, предназначенная для обнаружения и опознавания наземных целей, а также для обеспечения применения авиационных средств поражения по ним».

Разработанный АО «Производственное объединение „Уральский оптико-механический завод“ имени Э. С. Яламова» (УОМЗ) для самолета Су-57 (Т-50) подвесной контейнер целеуказания 101КС-Н в экспозиции авиасалона МАКС-2015, август 2015 года.