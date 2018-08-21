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Армия и Флот

«Армата» идет в войска. Первая партия — 100 танков

  •  © rusdialog.ru

Российские вооруженные силы уже заказали первую партию перспективных основных боевых танков Т-14 «Армата». Речь идет о 100 машинах. Первые из них поступают в армию, рассказали в правительстве РФ.

Кроме того, сегодня заместитель главы «Уралвагонзавода» Вячеслав Халитов заявил, что государственные испытания новой боевой машины могут начаться уже в 2019 году.

В «Рособоронэкспорте» не исключили, что в будущем может появиться экспортная модификация Т-14, которая должна пользоваться огромным спросом за рубежом. Разработчик и производитель «Арматы», УВЗ, призвал не торопиться с продажей танка другим государствам.

Т-14 «Армата» — первый в своем роде основной боевой танк. Его главная особенность — почти полная неуязвимость: экипаж размещен в бронекапсуле отдельно от баков с топливом и боекомплекта. Системы защиты машины способны либо уничтожить, либо отвести в сторону любой снаряд или ракету, направленную на Т-14.

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https://amp.vesti.ru/doc.html?id=3051545

Министерство обороны, УВЗ, Т-14 Армата
  • Великоросс Великоросс
    21.08.1818:15:53

    * Речь идет о 100 машинах. Первые из них поступают в армию, рассказал агентству «Интерфакс» вице-премьер Юрий Борисов.

     https://amp.vesti.ru/doc.html?id=3051545 

    #1062521
  • Нет аватара commodore
    21.08.1818:31:06

    «Кроме того, сегодня заместитель главы «Уралвагонзавода» Вячеслав Халитов заявил, что государственные испытания новой боевой машины могут начаться уже в 2019 году."

    Что означает сей текст? Если уже штампуют 100 машин для армии

    Отредактировано: commodore~18:31 21.08.18
    #1062528
    • Нет аватара g1v2
      21.08.1818:54:24

      Опытно-боевая эксплуатация. Эту сотку будут обкатывать в разных условиях. После окончания либо отправят что-то дорабатывать, или официально примут на вооружение.

      #1062542
      • Нет аватара Туляк
        21.08.1819:59:42

        А до августа 2018 где их тогда обкатывали? Ведь были же заявления об опытно-боевой эксплуатации ещё после парада 2015 года. За три с лишним года не обкатали чтоль?

        #1062579
    • Mark Li
      21.08.1819:30:31

      Тоже самое хотел спросить, для меня не совсем понятен термин «Опытно-боевая эксплуатация»     Особенно учитывая что «государственные испытания могут начаться уже в 2019 году». Получается что этот танк прошел/проходит только заводские испытания

      #1062560
    • Нет аватара Пехота
      21.08.1820:47:27

      Вячеслав Халитов заявил, что государственные испытания новой боевой машины могут начаться уже в 2019 году."

      Что означает сей текст? Если уже штампуют 100 машин для армии

      Это укоренившаяся практика. Так было со многими образцами ВТ — вовсю шло серийное производство и опытно-боевая эксплуатация не принятых на вооружение изделий.

      #1062597
  • Сергей Игнатьев
    21.08.1819:07:44

    ну дай бог, как говориться, а то я уже расстроился, когда сказали что их не будут поставлять в армию и они не нужны по такой цене

    #1062548
  • Нет аватара cheri
    21.08.1820:01:35

    «В „Рособоронэкспорте“ не исключили, что в будущем может появиться экспортная модификация Т-14, которая должна пользоваться огромным спросом за рубежом. Разработчик и производитель „Арматы“, УВЗ, призвал не торопиться с продажей танка другим государствам.» — и это правильно! Т-90 можно еще лет 20 продавать.

    #1062581
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