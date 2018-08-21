«Армата» идет в войска. Первая партия — 100 танков
Российские вооруженные силы уже заказали первую партию перспективных основных боевых танков Т-14 «Армата». Речь идет о 100 машинах. Первые из них поступают в армию, рассказали в правительстве РФ.
Кроме того, сегодня заместитель главы «Уралвагонзавода» Вячеслав Халитов заявил, что государственные испытания новой боевой машины могут начаться уже в 2019 году.
В «Рособоронэкспорте» не исключили, что в будущем может появиться экспортная модификация Т-14, которая должна пользоваться огромным спросом за рубежом. Разработчик и производитель «Арматы», УВЗ, призвал не торопиться с продажей танка другим государствам.
Т-14 «Армата» — первый в своем роде основной боевой танк. Его главная особенность — почти полная неуязвимость: экипаж размещен в бронекапсуле отдельно от баков с топливом и боекомплекта. Системы защиты машины способны либо уничтожить, либо отвести в сторону любой снаряд или ракету, направленную на Т-14.
- Великоросс
- 21.08.201818:06
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