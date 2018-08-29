Россия заменила украинские комплектующие для «Ангары»

Первая товарная партия титановых шаробаллонов (ТШБ) для ракет-носителей «Ангара» отправлена с Воронежского механического завода (ВМЗ) в ПО «Полет» — филиал Центра Хруничева в Омске. Это первый комплект ТШБ отечественного производства: до 2014 г. для российских ракет-носителей их поставлял украинский «Южмаш». При этом были применены более прогрессивные технологии формообразования титановых полусфер из листового материала, автоматической электронно-лучевой сварки и комбинированной обработки биметаллических материалов.

Титановые шаробаллоны используются в составе всех перспективных ракет-носителей. ВМЗ начал серийно изготовлять титановые шаробаллоны в рамках программы замещения импортных комплектующих для ракетно-космической техники. В течение последних лет на ВМЗ шла отработка технологии и постановка их на производство (по конструкторской документации, разработанной КБ «Салют») с разработкой и применением современных технологий и оснастки, защищенных патентами Российской Федерации.

На этапе опытно-конструкторских работ стендовые образцы шаробаллонов проходили испытания в московском КБ «Салют» Центра Хруничева. В настоящее время на ВМЗ введен в эксплуатацию современный стенд, предназначенный для криогенных испытаний всех типов шаробаллонов. Проведены комплексные испытания, подтвердившие надежность конструкции и качество технологии изготовления.