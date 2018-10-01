На Краснокамской бумажной фабрике открыто новое производство банкнотных и специальных бумаг

28 сентября, в рамках празднования 200-летия Гознака, на Краснокамской бумажной фабрике — филиале АО «Гознак» открыто новое производство банкнотных и специальных бумаг. Это открытие ознаменовало новый этап развития предприятия — создан производственный комплекс, который является одним из ведущих в мире.

Производство охватывает полный цикл выпуска банкнотной бумаги — от переработки хлопка до подготовки готовой бумаги с самыми высокотехнологичными средствами защиты. В результате мощности Гознака увеличиваются примерно на 15%. Производительность цеха — до 6,5 тыс. тонн защищенной бумаги в год.

АО «Гознак» построил многоэтажный цех площадью в несколько футбольных полей, заполненный от и до передовым оборудованием. Строительство велось почти восемь лет. Инженерное решение придумывали немцы из компании Voith.

Еще одна особенность нового производства — высокий уровень автоматизации. На всех стадиях изготовления бумаги будет осуществляться автоматический контроль качества, что позволит уменьшить потери сырья, повысить производительность труда и значительно сократить производственные издержки.

При создании нового производственного комплекса особое внимание было уделено защите окружающей среды. В частности, обеспечен замкнутый цикл использования технической воды, что существенно сократит забор воды из реки Камы и снизит нагрузку на очистные сооружения города Краснокамска.Объем производства нового цеха достаточен для обеспечения потребностей в выпуске наличных банкнот двух-трех достаточно крупных государств.

Как рассказал журналистам гендиректор компании Аркадий Трачук, «Гознак» будет постепенно отказываться от старого оборудования 50-летней давности и переводить производство самого широкого ассортимента банкнотных и защищенных бумаг в Краснокамск.

Для справки

АО «Гознак» отмечает свое 200-летие. История компании началась в Санкт-Петербурге: в 1818 году указом императора Александра I специально для производства бумажных денег была создана Экспедиция заготовления государственных бумаг (с 1919 года — Гознак).

В состав АО «Гознак» входят восемь предприятий-филиалов: Санкт-Петербургская бумажная фабрика, Краснокамская бумажная фабрика, Московская печатная фабрика, Пермская печатная фабрика, Московская типография, Санкт-Петербургский монетный двор, Московский монетный двор и Научно-исследовательский институт.

В компании работают более 7 тысяч высокопрофессиональных специалистов, в числе которых — представители трудовых династий.

Производственные мощности, которыми располагает компания, позволяют ежегодно производить 11 тысяч тонн защищенной банкнотной бумаги, 7 миллиардов экземпляров банкнот, 3,5 миллиарда монет, до 40 миллионов паспортов, от 30 до 45 миллионов почтовых марок (в зависимости от формата марки и технологии печати), а также необходимое количество федеральных специальных, акцизных марок и другой продукции.

Годовой объем производства компании составляет 46 миллиардов рублей. Компания занимает 11-12% международного коммерческого рынка банкнот, а также входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров защищенной продукции. Продукция фабрики на протяжении многих лет используется крупнейшими полиграфическими, обойными и упаковочными предприятиями России, стран СНГ, Прибалтики, Западной Европы и дальнего зарубежья.

фото с сайта РИА Новости

фото с сайта Гознака