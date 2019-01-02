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Армия и Флот

Ростех опубликовал изображение новейшей российской самоходки для ВДВ «Лотос»

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Центральный НИИ точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) в опубликованном на официальном сайте института календаре впервые показал внешний вид новой самоходки для ВДВ «Лотос».В октябре гендиректор института Альберт Баков сообщил РИА Новости, что ЦНИИТОЧМАШ приступил к созданию опытного образца «Лотоса», который должен прийти на смену 120-мм самоходным артиллерийским орудиям ВДВ «Нона-С».

"К созданию любой техники, особенно артиллерийской, надо подходить с вдохновением. За жесткими требованиями технического задания всегда должно стоять нечто большее. Каждый разработчик и конструктор заранее видит образ своего изделия. Своеобразным вдохновением для нас стал цветок лотоса. Несмотря на внешнюю хрупкость, он растет в тяжелейших условиях. Это идеальное сочетание красоты, грации и несокрушимости. Плавающее авиадесантируемое САО «Лотос» наряду с высокими баллистическими характеристиками и эффективностью боеприпасов сконструировано по принципу «золотого сечения» и, несмотря на всю свою мощь, радует глаз каждой гранью", — сказал основной разработчик «Лотоса» инженер Дмитрий Мелихов, слова которого приведены на страницах календаря.

В пресс-службе предприятия уточнили, что работы по созданию «Лотоса» ведутся в интересах дальнейшего повышения огневых и маневренных возможностей подразделений ВДВ.

«В настоящее время на производственных мощностях АО „ЦНИИТОЧМАШ“ собирается и отлаживается опытный образец САО „Лотос“. При его разработке реализован целый комплекс неординарных конструкторских решений, позволивших увеличить эргономику, живучесть, а также боевые и ходовые качества машины. Кроме того, САО „Лотос“ впервые в практике отечественного машиностроения сконструировано по принципу „золотого сечения“, благодаря чему машина получила не только оптимальные массо-габаритные характеристики, но и грациозный силуэт», — говорится в комментарии.Однако раскрывать конкретные боевые возможности «Лотоса» в пресс-службе не стали, отметив, что «сведения о тактико-технических характеристиках новейшего образца вооружения до начала испытаний являются закрытыми».

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https://ria.ru/20190102/1548988219.html

РОСТЕХ, Лотос, Нона-С, ЦНИИТОЧМАШ
  • Нет аватара alex_uns
    02.01.1915:56:33

    У Лотоса на картинке 1 каток больше, чем у Ноны значит длина получается больше на полметра? отсюда больше калибр? Скорее 125 мм. А если это развитие Зауральца-Д, то ствол может получиться и 152 мм…

    А может быть это на замену Спрут-СД? И катков у Лотоса столько же сколько у Спрута. Нона 6 м., Спрут 7 м.

    Нона 8 тонн, Спрут 18. Лотос что-то посередине по массе и мощности движка? (240-510 л.с.)

    И в статье про золотое сечение. 38%-62%, вот интересно, к чему оно применяется?

    Лотос — легкий танк ВДВ для борьбы с танками?   

    Отредактировано: alex_uns~18:05 02.01.19
    #1097289
  • Алексей Григорьев Алексей Григорьев
    02.01.1918:01:56

    А чем САУ ВЕНА не угодила?

    Отредактировано: Алексей Григорьев~18:03 02.01.19
    #1097302
    • Нет аватара alex_uns
      02.01.1918:09:10

      Может потому что пермяки не Ростех? И у них там дела что-то на уровне банкротства?

      Ну и тяжеловат. почти 20 тонн. Для нашего нового десантного самолета впритык.

      Пушку могут взять и от Вены вместе с вычислительным комплексом. Пушка есть, снаряды тоже.

      И она мощнее чем у Ноны. как вариант на 120 мм. Но интереснее вариант 152 мм. Под него можно и со 120 мм поиграться. Там скорее всего корпус, подвеска, гусеницы и движок самое интересное сейчас.

      Отредактировано: alex_uns~18:31 02.01.19
      #1097303
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