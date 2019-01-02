Ростех опубликовал изображение новейшей российской самоходки для ВДВ «Лотос»

Центральный НИИ точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) в опубликованном на официальном сайте института календаре впервые показал внешний вид новой самоходки для ВДВ «Лотос».В октябре гендиректор института Альберт Баков сообщил РИА Новости, что ЦНИИТОЧМАШ приступил к созданию опытного образца «Лотоса», который должен прийти на смену 120-мм самоходным артиллерийским орудиям ВДВ «Нона-С».

"К созданию любой техники, особенно артиллерийской, надо подходить с вдохновением. За жесткими требованиями технического задания всегда должно стоять нечто большее. Каждый разработчик и конструктор заранее видит образ своего изделия. Своеобразным вдохновением для нас стал цветок лотоса. Несмотря на внешнюю хрупкость, он растет в тяжелейших условиях. Это идеальное сочетание красоты, грации и несокрушимости. Плавающее авиадесантируемое САО «Лотос» наряду с высокими баллистическими характеристиками и эффективностью боеприпасов сконструировано по принципу «золотого сечения» и, несмотря на всю свою мощь, радует глаз каждой гранью", — сказал основной разработчик «Лотоса» инженер Дмитрий Мелихов, слова которого приведены на страницах календаря.

В пресс-службе предприятия уточнили, что работы по созданию «Лотоса» ведутся в интересах дальнейшего повышения огневых и маневренных возможностей подразделений ВДВ.

«В настоящее время на производственных мощностях АО „ЦНИИТОЧМАШ“ собирается и отлаживается опытный образец САО „Лотос“. При его разработке реализован целый комплекс неординарных конструкторских решений, позволивших увеличить эргономику, живучесть, а также боевые и ходовые качества машины. Кроме того, САО „Лотос“ впервые в практике отечественного машиностроения сконструировано по принципу „золотого сечения“, благодаря чему машина получила не только оптимальные массо-габаритные характеристики, но и грациозный силуэт», — говорится в комментарии.Однако раскрывать конкретные боевые возможности «Лотоса» в пресс-службе не стали, отметив, что «сведения о тактико-технических характеристиках новейшего образца вооружения до начала испытаний являются закрытыми».