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Энергетика и ТЭК

РФ и КНР подписали приемку трансграничного подводного перехода «Силы Сибири» через Амур

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Российские и китайские специалисты провели оценочную проверку подводного перехода через реку Амур трансграничного участка газопровода «Силы Сибири», по результатам проверки стороны подписали приемку, которая знаменует собой успешное завершение этой части строительства масштабного энергетического проекта двух стран.

Отмечается, что с момента начала строительства подводного перехода в сентябре 2016 года, специалисты двух стран преодолели многочисленные трудности, включая работу в экстремально низких температурах и сложных географических условиях, определенную сложность также представляли различия в строительных нормативах и стандартах двух государств.

«Газпром» и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

В середине февраля сообщалось, что «Газпром» начнет поставки газа в Китай по «Силе Сибири» с 1 декабря 2019 года, что раньше изначально запланированного срока. До этого начать поставки газа в Китай по газопроводу планировалось 20 декабря 2019 года.

Одновременно с этим «Газпром» ведет переговоры с КНР по увеличению поставок газа по «Силе Сибири», а также о начале поставок по новым маршрутам — «Силе Сибири-2» и Дальневосточному маршруту. В октябре 2018 года сообщалось, что дополнительные поставки газа в Китай по «Силе Сибири» могут составить 5-10 миллиардов кубометров в год.

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https://1prime.ru/state_regulation/20190328/829842092.html

энергетика и ТЭК
  • Clausson Clausson
    28.03.1919:49:45

    Уже скоро. Долгожданный проект. И пусть пока на Восток идет примерно 20% от поствок в Европу. Все равно это диверсификация и какая-никакая отвязка от самоубийственной политики еврокомиссии и некоторых неразумных соседей.

    (и да, я знаю, что ресурсная база поставок на восток и запад не связаны, но это пока)

    #1118547
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    28.03.1919:57:50

    Наверное, всё-таки не «Подписан договор» а Блог «Энергетика и ТЭК»? Здесь реальное производство, окончание важного этапа крупного проекта.

    #1118552
    • Константин Курсиков Константин Курсиков
      28.03.1920:56:50

      Я исхожу из того что подписали приёмку, а значит документ, а подписан договор

      тоже подписали документ хотя и энергетика и ТЭК тоже может подойти.

      #1118564
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        28.03.1921:01:53

        Ну здесь вопрос сугубо из любопытства.    

        Обычно Блог «Подписан договор» применяется всё-таки перед началом реального строительства, когда стороны только договорились о будущей работе.

        Впрочем, это право автора.

        #1118565
    • Нет аватара nabludatel71
      28.03.1921:27:35

      Конечно, это никаким боком не «Подписан договор». Документ не равен договору.

      #1118571
  • Нет аватара port
    28.03.1920:05:50

    38 млрд. кубов… судя по масштабам Китая там и 380 млрд. куб. будет мало, почему всего лишь 38 млрд?

    #1118554
    • Holso Stitchred Holso Stitchred
      28.03.1922:08:42

      Это один из двух будущих газопроводов. Второй — «Алтай». Помимо этого, Китай готов закупать у нас большие объёмы СПГ.

      #1118579
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    28.03.1923:12:32

    И где сейчас вся интернет-петушня,вопившая про «его никогда не построят»,"мы строим себе в убыток","он никогда не окупится"?    Забавно,что вся их тупорылая риторика и аргументация часто (всегда!) противоречит сама себе,но тупая трольчатина и ботва не обладает сколь нибудь памятью и мыслить вообще по причине мозга с грецкий орех!         

    #1118588
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