РФ и КНР подписали приемку трансграничного подводного перехода «Силы Сибири» через Амур

Российские и китайские специалисты провели оценочную проверку подводного перехода через реку Амур трансграничного участка газопровода «Силы Сибири», по результатам проверки стороны подписали приемку, которая знаменует собой успешное завершение этой части строительства масштабного энергетического проекта двух стран.

Отмечается, что с момента начала строительства подводного перехода в сентябре 2016 года, специалисты двух стран преодолели многочисленные трудности, включая работу в экстремально низких температурах и сложных географических условиях, определенную сложность также представляли различия в строительных нормативах и стандартах двух государств.

«Газпром» и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

В середине февраля сообщалось, что «Газпром» начнет поставки газа в Китай по «Силе Сибири» с 1 декабря 2019 года, что раньше изначально запланированного срока. До этого начать поставки газа в Китай по газопроводу планировалось 20 декабря 2019 года.

Одновременно с этим «Газпром» ведет переговоры с КНР по увеличению поставок газа по «Силе Сибири», а также о начале поставок по новым маршрутам — «Силе Сибири-2» и Дальневосточному маршруту. В октябре 2018 года сообщалось, что дополнительные поставки газа в Китай по «Силе Сибири» могут составить 5-10 миллиардов кубометров в год.