ДЭПЛ «Великий Новгород» пришла в Севастополь





© Фото Андрея Бричевского

Сегодня дизель-электрическая подводная лодка Черноморского флота Б-268 «Великий Новгород» пришла в Город-герой Севастополь, успешно завершив межфлотский переход, совмещённый с боевой службой в Средиземном море.

Это уже 5-я новая подводная лодка, пришедшая на Чёрное море:

21.09.2015 в Новороссийск пришла ДЭПЛ Б-261 «Новороссийск»

15.12.2015 в Новороссийск пришла ДЭПЛ Б-237 «Ростов-на-Дону»

01.07.2016 в Новороссийск пришла ДЭПЛ Б-262 «Старый Оскол»

09.08.2017 в Севастополь пришла ДЭПЛ Б-265 «Краснодар»





© Фото Андрея Бричевского

Фото Андрея Бричевского с сайта kchf.ru