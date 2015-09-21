ДЭПЛ «Великий Новгород» пришла в Севастополь
Сегодня дизель-электрическая подводная лодка Черноморского флота Б-268 «Великий Новгород» пришла в Город-герой Севастополь, успешно завершив межфлотский переход, совмещённый с боевой службой в Средиземном море.
Это уже 5-я новая подводная лодка, пришедшая на Чёрное море:
21.09.2015 в Новороссийск пришла ДЭПЛ Б-261 «Новороссийск»
15.12.2015 в Новороссийск пришла ДЭПЛ Б-237 «Ростов-на-Дону»
01.07.2016 в Новороссийск пришла ДЭПЛ Б-262 «Старый Оскол»
09.08.2017 в Севастополь пришла ДЭПЛ Б-265 «Краснодар»
Фото Андрея Бричевского с сайта kchf.ru
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29.03.1915:46:20