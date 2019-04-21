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Добыча и разведка полезных ископаемых

Первый собранный в Кузбассе автосамосвал Liebherr Т264 запущен в работу на разрезе «Первомайский»

  •  © kuzpress.ru

Грузоподъемность карьерного автосамосвала ультра-класса Liebherr Т264 составляет 220 тонн. Машина поступила в РФ в виде комплектующих запчастей, была полностью собрана в боксе ООО «Шахтоуправление «Майское» силами специалистов предприятия и получила Российский паспорт транспортного средства.

«Сегодня запущена первая машина Liebherr, которая за всю историю компании собрана за пределами ее предприятий, собрана в Кузбассе. Это исторический момент для компании и для машиностроения Кузбасса. В дальнейшем планируется изготовление серии таких самосвалов для предприятий нашего региона и других субъектов страны. Liebherr заявила о намерении поставлять самосвалы кузбасской сборки и в другие страны, например, в Монголию, Казахстан», — отметили в правительстве Кузбасса.

Liebherr планирует изготавливать на базе кузбасских предприятий запасные части для своих заводов. Также компания проводит испытания металла на ЗСМК с целью дальнейшего использования в производстве кузовов.

Грузовая платформа Т264 — результат совместного проекта «Кемеровохиммаша» — филиала АО «Алтайвагон» и компании Liebherr в рамках трехстороннего соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, подписанного между Коллегией Администрации Кемеровской области, компанией Liebherr и холдинговой компанией «Сибирский Деловой Союз». С момента подписания документа в Кузбасс на предприятия компании «СДС-Уголь» было поставлено пять машин в виде модулей, которые затем собирались на месте.

Технологический самосвал на жесткой раме Т264 предназначен для перевозки горной массы. Интеллектуальная конструкция позволяет самосвалам Liebherr перевозить большие объемы горной массы за счет максимального использования грузоподъемности и уменьшения времени цикла транспортировки пород. Установленная на новом самосвале система курсовой устойчивости обеспечивает максимальное сцепление с дорогой, что позволяет сохранять управляемость и устойчивость в любую погоду. Самосвал T 264 развивает высокую динамику на подъемах благодаря эффективной системе привода Litronic Plus AC и мощному двигателю в 2500 л.с.

К работе на новом самосвале на разрезе «Первомайский» (Прокопьевский район, АО ХК «СДС») приступил экипаж под руководством Евгения Сургутова.

Как сообщили в компании «СДС», на предприятиях «СДС-уголь» сегодня используются около 50 единиц техники Liebherr — бульдозеры, самосвалы и др.

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Кемеровская область, Liebherr, Кемеровохиммаш, Алтайвагон
  • Нет аватара King3214
    21.04.1910:47:25

    Liebherr — немцы.

    Санкции, по всему видать, все лютуют.

    #1123797
  • Антон Никитин Антон Никитин
    21.04.1912:20:05

    Пламенный привет Батьке и его самосвалам

    #1123808
    • Human RS Human RS
      21.04.1913:06:51

      Самый пламенный привет это не Либхерр, а Тонар.

      #1123810
      • Нет аватара AlexCrazy
        21.04.1913:25:40

        тонар в этой весовой категории не выступает

        #1123816
  • Вячеслав Зошкин
    21.04.1912:34:33

    Сделаноунас всё страдает гигантоманией — абы побольше материала, символизируюшего хоть псевдо-, но патриотизм. Что же здесь российского? Сборка винтиком? Разве в этом гордость?

    #1123809
    • Human RS Human RS
      21.04.1913:09:31

      Сделаноунас всё страдает гигантоманией — абы побольше материала, символизируюшего хоть псевдо-, но патриотизм. Что же здесь российского? Сборка винтиком? Разве в этом гордость?

      Давно замечено, что у нас в век всеобщего образования некоторые люди до сих пор даже плохо умеют читать. Как же вы при этом деньги то зарабатывать умудряетесь?

      Liebherr планирует изготавливать на базе кузбасских предприятий запасные части для своих заводов. Также компания проводит испытания металла на ЗСМК с целью дальнейшего использования в производстве кузовов.

      P. S.А, ясно. Украинец, что ты тут забыл? Тебе сегодня из двух воров и преступников нового гетьмана выбирать, а ты все москалей в интернете перемогаешь.

      Ф.И.О.: Вячеслав Зошкин

      E-mail: herr_kules@ukr.net

      Дата регистрации: 21.04.19 12:29

      Последний визит: 21.04.19 12:51

      Отредактировано: Human RS~13:12 21.04.19
      #1123811
      • Хулио Хуренито Хулио Хуренито
        21.04.1913:32:03

        Да в последнее время у укротроллей обострение на всех площадках — то ли шекелей подкинули, то ли весна, пора обострения психических девиаций.

        #1123818
  • Нет аватара NeoGeography
    21.04.1913:20:23

    Инноватор кусает свой хвост. Чтобы уничтожить нашу отечественную марку — БелАЗ — готовы заглотить крючок НАТО, заплатив за глотание крючка валютой. Взамен на обещание (!) когда-то что-то третьестепенное изготавливать )

    Местечковая политика

    #1123813
    • Human RS Human RS
      21.04.1913:24:36

      Инноватор кусает свой хвост. Чтобы уничтожить нашу отечественную марку — БелАЗ — готовы заглотить крючок НАТО, заплатив за глотание крючка валютой. Взамен на обещание (!) когда-то что-то третьестепенное изготавливать )

      Местечковая политика

      Когда это Белаз стал отечественным?    

      #1123815
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