Первый собранный в Кузбассе автосамосвал Liebherr Т264 запущен в работу на разрезе «Первомайский»

Грузоподъемность карьерного автосамосвала ультра-класса Liebherr Т264 составляет 220 тонн. Машина поступила в РФ в виде комплектующих запчастей, была полностью собрана в боксе ООО «Шахтоуправление «Майское» силами специалистов предприятия и получила Российский паспорт транспортного средства.

«Сегодня запущена первая машина Liebherr, которая за всю историю компании собрана за пределами ее предприятий, собрана в Кузбассе. Это исторический момент для компании и для машиностроения Кузбасса. В дальнейшем планируется изготовление серии таких самосвалов для предприятий нашего региона и других субъектов страны. Liebherr заявила о намерении поставлять самосвалы кузбасской сборки и в другие страны, например, в Монголию, Казахстан», — отметили в правительстве Кузбасса.

Liebherr планирует изготавливать на базе кузбасских предприятий запасные части для своих заводов. Также компания проводит испытания металла на ЗСМК с целью дальнейшего использования в производстве кузовов.

Грузовая платформа Т264 — результат совместного проекта «Кемеровохиммаша» — филиала АО «Алтайвагон» и компании Liebherr в рамках трехстороннего соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, подписанного между Коллегией Администрации Кемеровской области, компанией Liebherr и холдинговой компанией «Сибирский Деловой Союз». С момента подписания документа в Кузбасс на предприятия компании «СДС-Уголь» было поставлено пять машин в виде модулей, которые затем собирались на месте.

Технологический самосвал на жесткой раме Т264 предназначен для перевозки горной массы. Интеллектуальная конструкция позволяет самосвалам Liebherr перевозить большие объемы горной массы за счет максимального использования грузоподъемности и уменьшения времени цикла транспортировки пород. Установленная на новом самосвале система курсовой устойчивости обеспечивает максимальное сцепление с дорогой, что позволяет сохранять управляемость и устойчивость в любую погоду. Самосвал T 264 развивает высокую динамику на подъемах благодаря эффективной системе привода Litronic Plus AC и мощному двигателю в 2500 л.с.

К работе на новом самосвале на разрезе «Первомайский» (Прокопьевский район, АО ХК «СДС») приступил экипаж под руководством Евгения Сургутова.

Как сообщили в компании «СДС», на предприятиях «СДС-уголь» сегодня используются около 50 единиц техники Liebherr — бульдозеры, самосвалы и др.