Дан старт строительству автосборочного завода «Хино моторс» в Московской области

Двадцать четвертого апреля состоялась церемония начала строительства завода по производству грузовых автомобилей японской компании Hino Motors, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В мероприятии приняли участие генеральный менеджер Второго автомобильного дивизиона Mitsui & Co.Ltd. Ямада Дзиро и президент «Хино моторс» (Россия) Сэгава Микио.

Строительство планируется завершить до конца 2019 года. Первые автомобили сойдут с конвейера в мае следующего года. На высокотехнологичном предприятии будет осуществляться сборка средне- и малотоннажных грузовых автомобилей в 4 модификациях: машины Hino 300 с полной массой 3,5 тонны и 7,5 тонны, а также Hino 500 на 12 и 18 тонн.

«Сегодняшнее мероприятие — это доказательство тесного сотрудничества между правительством Московской области, компанией «Хино» и компанией «Мицуи». Я надеюсь, что данный проект внесет большой вклад в развитие российско-японских деловых отношений. Россия является одним из самых перспективных регионов с точки зрения инвестиций, — отметил Дзиро.

В пресс-службе напомнили, что Соглашение о реализации инвестиционного проекта между правительством Московской области и Hino Motors было подписано в октябре 2017 года по итогу роуд-шоу в Японии.

Также в рамках торжественного мероприятия губернатор Московской области и президент «Хино Моторс» заключили соглашение о сотрудничестве. В соответствии с документом базой для подготовки кадров предприятия станет Химкинский техникум, действующий с 1962 года. В капитально отремонтированном учебном корпусе выделены специализированные помещения для организации лабораторий и мастерских, адаптированных под стандарты Hino Motors. Студенты техникума получат возможность практического обучения в сфере автомобильной промышленности. Образовательная программа будет создаваться с участием специалистов Hino, стажировавшихся на японских заводах корпорации.

«Я выражаю благодарность правительству Московской области за поддержку нашего проекта. Мы поняли, что не ошиблись с местом строительства завода, — отметил Микио. — Этот проект уникален тем, что в одном месте мы решили объединить и производство, и центр запасных частей, и центр оказания услуг, и тренинг-центр».

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