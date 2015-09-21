ДЭПЛ «Колпино» пришла в Новороссийск

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3 мая дизель-электрическая подводная лодка Черноморского флота Б-271 «Колпино» пришла в город-герой Новороссийск, успешно завершив межфлотский переход, совмещённый с боевой службой в Средиземном море.

Это 6-я заключительная подводная лодка проекта 06363, пришедшая на Чёрное море:

21.09.2015 в Новороссийск пришла ДЭПЛ Б-261 «Новороссийск»

15.12.2015 в Новороссийск пришла ДЭПЛ Б-237 «Ростов-на-Дону»

01.07.2016 в Новороссийск пришла ДЭПЛ Б-262 «Старый Оскол»

09.08.2017 в Севастополь пришла ДЭПЛ Б-265 «Краснодар»

29.03.2019 в Севастополь пришла ДЭПЛ Б-268 «Великий Новгород»