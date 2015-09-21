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Фотофакты

ДЭПЛ «Колпино» пришла в Новороссийск

  •  © Фото автора (A_SEVER)

  •  © Фото автора (A_SEVER)

3 мая дизель-электрическая подводная лодка Черноморского флота Б-271 «Колпино» пришла в город-герой Новороссийск, успешно завершив межфлотский переход, совмещённый с боевой службой в Средиземном море.

Это 6-я заключительная подводная лодка проекта 06363, пришедшая на Чёрное море:

21.09.2015 в Новороссийск пришла ДЭПЛ Б-261 «Новороссийск»

15.12.2015 в Новороссийск пришла ДЭПЛ Б-237 «Ростов-на-Дону»

01.07.2016 в Новороссийск пришла ДЭПЛ Б-262 «Старый Оскол»

09.08.2017 в Севастополь пришла ДЭПЛ Б-265 «Краснодар»

29.03.2019 в Севастополь пришла ДЭПЛ Б-268 «Великий Новгород»

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ВМФ, боевая служба, ДЭПЛ, 06363, «Колпино», Черноморский флот
  • Нет аватара altman66
    05.05.1918:33:56

    Теперь «Краснодар» уйдет в Средиземное море

    #1126897
  • CryNet CryNet
    05.05.1922:15:46

    ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/y-0jOrIF2vU

    #1126977
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