«Пола Макария» вошел в международный список лучших судов 2018 года

Сухогруз проекта RSD59 «Пола Макария», построенный заводом «Красное Сормово» (входит в ОСК), вошел в престижный международный список Significant Ships of 2018 Британского Королевского общества корабельных инженеров (RINA — Royal Institution of Naval Architects).

https://www.rina.org.uk/sigships.html

Сухогруз «Пола Макария» проекта RSD59, построенный нижегородской верфью и разработанный Морским Инженерным бюро, вошел в число пятидесяти судов различного назначения, типа и размеров, отмеченных авторитетным мировым сообществом кораблестроителей. По условиям, принятым в RINA, эксперты изучают только головные (для каждой верфи) суда, сданные в эксплуатацию в прошедшем году.

https://sdelanounas.ru/blogs/106263/

Многоцелевое сухогрузное судно «Пола Макария» — головное судно проекта RSD59, построенное по трёхстороннему контракту, который был подписан в декабре 2016 года. Заказчик судна — «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК); грузополучатель — судоходная компания «Пола Райз». Рабочая конструкторская документация судна выполнена Волго-Каспийским ПКБ. Судно было спущено на воду 20 апреля 2018 года и сдано заказчику 24 мая 2018 года.

«Несомненно, сухогрузы проекта RSD59 — лучшие среди российских сухогрузных судов смешанного „река-море“ плавания. Сормовские сухогрузы без нареканий трудятся на судоходных линиях, — отметил генеральный директор завода „Красное Сормово“ Михаил Першин. — Этот проект оказался уникальным для России за счет увеличенного дедвейта, большой вместимости трюмов, отличной маневренности».

Суда проекта выполнены в «сверхполных» обводах с двумя сухогрузными трюмами, один из которых имеет рекордную длину для судов «Волго-Дон макс» класса. Это позволяет перевозить длинномерные грузы, что особенно актуально для рынка Каспийского региона.

Отметим, что в 2019 году Завод «Красное Сормово» построит и передаст заказчикам восемь сухогрузов, а в 2020 — еще семь судов.