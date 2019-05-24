На «БМЗ» введены в эксплуатацию окрасочно-сушильные камеры для тепловозов

На Брянском машиностроительном заводе (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») введены в эксплуатацию новые окрасочно-сушильные камеры для тепловозов. Самое мощное из всех задействованных в окраске локомотивов оборудование повысит качество и производительность труда, экологичность окрасочного процесса.

Ввод в эксплуатацию окрасочно-сушильных камер для окраски тепловозов — важный этап технического перевооружения малярного участка, которое проводится на БМЗ с 2014 года. Следующим шагом станет приобретение еще одной окрасочно-сушильной камеры. Это даст возможность одновременно окрашивать две секции магистрального локомотива и маневровый тепловоз.

Новые окрасочно-сушильные камеры работают в три смены, что позволяет оптимально задействовать их в соответствии с производственным планом. В целом ресурсы оборудования рассчитаны на имеющиеся мощности БМЗ по производству 300 секций магистральных и 240 маневровых тепловозов в год.

Электронная система управления камер автоматически регулирует температуру нагрева и работу теплообменника. Современная приточно-вытяжная система вентиляции обеспечивает эффективную вытяжку и, как следствие, значительное снижение лакокрасочной пыли при окраске тепловозов. Это положительно сказывается и на качестве покрытия, и на условиях труда. Также для удобства работы на высоте камеры оснащены транспортными тележками с пневмоприводом.

В новых окрасочно-сушильных камерах окраска магистральных и маневровых тепловозов стала гораздо эффективнее. Время на сушку эмали на готовых изделиях сократилось в пять раз.

Прежде до достижения механической прочности эмаль сушилась при естественной температуре в течение 10-12 часов. Теперь при температуре 60 градусов на сушку уходит всего час, 30 минут — на вентиляцию, еще 30 — на нормализацию температуры. Через два часа уже можно наносить эмаль другого цвета.

Благодаря сокращению времени сушки снизилось количество подтёков лакокрасочных материалов. Практика эксплуатации камер показала, что теперь можно не опасаться нежелательной матовости, которая прежде могла возникать после снятия изолирующей пленки при поэтапной окраске в разные цвета.

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