Спущен на воду танкер «Марлин»

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29 мая «Волжский судостроительно-судоремонтный завод» (город Волжский, Волгоградская обл.) спустил на воду танкер «Марлин» проекта RST22TP. Судно с заводским номером 371 было заложено 9 лет назад — 29 мая 2010 года. Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина), танкер-продуктовоз-химовоз предназначен для морской и смешанной (река-море) перевозки нефти и нефтепродуктов, а также химически опасных грузов.

Технические характеристики:

Дедвейт (в море / в реке) — 7014 / 4617 т.

Главные размерения: длина — 139.95 м, ширина — 16.8 м, осадка — 4.6/3.6 м.

Количество грузовых/отстойных танков: 6+2

Объём танков (грузовые / отстойные / балластные): 7833 / 256 / 3606 м³

Дальность плавания: 4000 миль

Скорость хода: 10.5 узлов

Автономность: до 20 суток

Экипаж: 12 человек