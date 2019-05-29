Добавить статью
Судостроение и судоходство

Спущен на воду танкер «Марлин»

  •  © Фото из открытых источников

29 мая «Волжский судостроительно-судоремонтный завод» (город Волжский, Волгоградская обл.) спустил на воду танкер «Марлин» проекта RST22TP. Судно с заводским номером 371 было заложено 9 лет назад — 29 мая 2010 года. Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина), танкер-продуктовоз-химовоз предназначен для морской и смешанной (река-море) перевозки нефти и нефтепродуктов, а также химически опасных грузов.

Технические характеристики:

Дедвейт (в море / в реке) — 7014 / 4617 т.

Главные размерения: длина — 139.95 м, ширина — 16.8 м, осадка — 4.6/3.6 м.

Количество грузовых/отстойных танков: 6+2

Объём танков (грузовые / отстойные / балластные): 7833 / 256 / 3606 м³

Дальность плавания: 4000 миль

Скорость хода: 10.5 узлов

Автономность: до 20 суток

Экипаж: 12 человек

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://meb.com.ua/news/news.html?1471

Волжский судостроительно-судоремонтный завод, танкер, RST22TP, Волгоградская область
  • Нет аватара Kramer
    29.05.1913:48:31

    А чего так долго строили-то?

    #1132309
  • Нет аватара votteraz
    29.05.1914:55:38

    Походу его уже ремонтировать надо.

    #1132326
    • A_SEVER A_SEVER
      29.05.1915:02:59

      его уже ремонтировать надо
      Зачем ремонтировать судно, если оно ещё не ломалось?

      Танкер нужно достроить!    

      #1132327
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,