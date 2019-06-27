Патрульный корабль «Василий Быков» проходит пролив Ла-Манш
Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» проходит пролив Ла-Манш. Корабль вышел из Севастополя 6 июня и в настоящее время совершает переход в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ России. На фото новый патрульный корабль ВМФ России сопровождает новый патрульный корабль ВМС Великобритании «Forth».
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