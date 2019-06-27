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Фотофакты

Патрульный корабль «Василий Быков» проходит пролив Ла-Манш

  •  © Фото из открытых источников

Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» проходит пролив Ла-Манш. Корабль вышел из Севастополя 6 июня и в настоящее время совершает переход в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ России. На фото новый патрульный корабль ВМФ России сопровождает новый патрульный корабль ВМС Великобритании «Forth».

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ВМФ, боевая служба, 22160, Василий Быков, Черноморский флот
  • Нет аватара Lyudov
    27.06.1920:40:55

    А у англичанина какое вооружение?

    #1139820
    • A_SEVER A_SEVER
      27.06.1920:52:36

      у англичанина какое вооружение?
      Пушка 30-мм и 2 пулемёта.

      Контейнерной палубы нет, ДШЛ нет, ангара для вертолёта нет.

      #1139822
      • Нет аватара Lyudov
        27.06.1920:56:28

        А по размеру он похоже практически такой же

        #1139823
        • A_SEVER A_SEVER
          27.06.1921:06:09

          по размеру он похоже практически такой же
          Наш / Британец

          ВИ — 1900 т. / 2000 т.

          Длина — 91 м. / 90 м.

          Ширина — 14.2 м. / 13 м.

          Скорость — 27 узлов / 24 узла

          Дальность — 6000 миль / 5500 миль

          Автономность — 60 суток / 35 суток

          #1139828
          • Нет аватара Lyudov
            27.06.1921:07:44

            понятно

            #1139829
          • Нет аватара Александр У.
            28.06.1906:44:17

            Ещё бы сравнить военное назначение кораблей бы? Как понимаю эти корабли оба — мирного времени, для выполнения спецзадач… У нашего заявлена борьба с пиратами на маломерных скоростных судах, а у британца?

            #1139899
  • A_SEVER A_SEVER
    27.06.1921:33:09

    Катера Каспийской флотилии тоже идут на парад в Питер:

    •  © Фото из открытых источников

    #1139834
    • Нет аватара Lyudov
      27.06.1922:05:49

      Парад должен хорошим получиться

      #1139841
  • Дмитрий Соболев Дмитрий Соболев
    27.06.1921:38:03

    На нашем в плюс к большому вертолётному ангару есть ещё мини-ангар специально для беспилотников.

    #1139836
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