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Транспорт и логистика

Липецк получил 50 новых автобусов «Волгабас»

  •  © admlip.ru

Главный перевозчик областного центра — МУП «Липецкий пассажирский транспорт» получил 50 новых автобусов. В торжественной обстановке ключи от машин VOLGABUS 5270G2 вручили водителям на Соборной площади.

На закупку автобусов для областного центра было выделено 409,5 млн рублей (90% - из областного бюджета, 10% - из городского).

До конца года ещё около 50 новых автобусов, соответствующих стандарту ЕВРО-5, должны закупить частные липецкие перевозчики. Им предоставляются субсидии из городского и областного бюджетов — 20% от стоимости техники при длине автобуса свыше 9,5 метра и 10% от стоимости техники при длине от 7,6 до 9,5 метра.

Обновление автобусов проходит по всей области. Парк маршрутных транспортных средств, задействованных при осуществлении регулярных перевозок пассажиров в регионе, насчитывает 1251 единицу техники. Средний возраст автопарка — 12,8 лет. Больше половины — 740 автобусов — имеют сверхнормативный срок эксплуатации. В 2019 году приобретено 197 новых машин при поддержке областного и местных бюджетов, всего на закупку автобусов региональным и муниципальными бюджетами выделен 921 млн рублей. Это крупнейшее обновление автобусного парка за последние 10 лет.

  •  © lipetsktime.ru

Липецкая область, автобусы, Волгабас
  • Heisenberg Vk
    19.07.1913:22:07

    В Белгород всё куда более прогрессивно. МУП автоколонна обанкротили, весь бизнес разделили между тремя частниками, нагнали старых чадящих автобусов из москвы и теперь всё хорошо!!!

    Отредактировано: Heisenberg Vk~13:22 19.07.19
    #1144709
    • Нет аватара
      19.07.1917:42:51

      В обчем усе просрали.

      Ну хоть одну дельную мысль Ваш мозг может произвести

      #1144771
  • Нет аватара
    19.07.1917:48:28

    Мне новости про поставку автобусов(троллейбусов,трамваев немного смешны, когда покупают местные органы самоуправления, деньги из консалидированного бюджета вообще то переходят. А Вот то что конкретный производитель техники произвел ее то да несомненно +++

    #1144773
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