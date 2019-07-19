Липецк получил 50 новых автобусов «Волгабас»

Главный перевозчик областного центра — МУП «Липецкий пассажирский транспорт» получил 50 новых автобусов. В торжественной обстановке ключи от машин VOLGABUS 5270G2 вручили водителям на Соборной площади.

На закупку автобусов для областного центра было выделено 409,5 млн рублей (90% - из областного бюджета, 10% - из городского).

До конца года ещё около 50 новых автобусов, соответствующих стандарту ЕВРО-5, должны закупить частные липецкие перевозчики. Им предоставляются субсидии из городского и областного бюджетов — 20% от стоимости техники при длине автобуса свыше 9,5 метра и 10% от стоимости техники при длине от 7,6 до 9,5 метра.

Обновление автобусов проходит по всей области. Парк маршрутных транспортных средств, задействованных при осуществлении регулярных перевозок пассажиров в регионе, насчитывает 1251 единицу техники. Средний возраст автопарка — 12,8 лет. Больше половины — 740 автобусов — имеют сверхнормативный срок эксплуатации. В 2019 году приобретено 197 новых машин при поддержке областного и местных бюджетов, всего на закупку автобусов региональным и муниципальными бюджетами выделен 921 млн рублей. Это крупнейшее обновление автобусного парка за последние 10 лет.