Колыбель исполинов (фоторепортаж)

Большому кораблю — большое плавание. Но это потом. Сначала ему предстоит утонуть в грохоте железа и визге «болгарок», выстоять под слепящим светом сварочных машин, взлететь над землей на тросах козловых кранов. Чтобы понять, как груды черного листового металла превращают в крупнотоннажные океанские суда, корреспондент РИА Новости отправился на Дальний Восток и посетил самую большую верфь России — судостроительный комплекс (ССК) «Звезда» в городском округе Большой Камень.

Желтый великан

Едва оказываешься за турникетами проходной, возникает чувство причастности к чему-то грандиозному. Историческому. О больших планах и делах тут напоминает почти все — от приземистых транспортировочных машин до 110-метрового козлового крана по имени «Голиаф» — его в Большом Камне видно отовсюду.

Краны и защитные сооружения на верфи ССК «Звезда»

"В России таких кранов больше нет, — с ходу посвящает в курс дела механик по подъемным установкам стапельного цеха Борис Жигалов. — По высоте, грузоподъемности и пролету «Голиаф» абсолютный рекордсмен. Длина балки — 230 метров. С его помощью мы собираем 450-тонные блоки в готовый корпус судна. Кран их поднимает, перетаскивает, стыкует, кантует. Управлять им может один человек".

Кабина оператора суперкрана «Голиаф» на верфи ССК «Звезда»

Борис отвечает за исправность подъемных сооружений на стапеле, поэтому о кранах знает все. «Голиаф» построен в Китае. Исполинская конструкция самостоятельно перемещается по рельсам, зона охвата перекрывает почти весь тяжелый достроечный стапель, сопоставимый по размерам с Красной площадью (12 гектаров).

При необходимости «Голиаф» поднимает и переставляет с места на место краны поменьше — для, так сказать, локальных работ.

Как принято в судостроении, большинство крановщиков на «Звезде» — женщины. Негласно считается, что они аккуратнее и внимательнее мужчин, «чище» выполняют тонкие операции. Для управления «Голиафом» отбирают опытных крановщиц, с разрядом не ниже шестого.

С земли их «страхуют» мужчины-такелажники, чья миссия заключается в закреплении грузов и расчистке путей перед краном.

Снабженцы и «Афрамаксы»

Рядом с «Голиафом» величественно возвышается носовая секция первого океанского танкера. Габариты — с девятиэтажку. Позади — верхняя часть с выступающими «ноздрями» якорных клюзов. Повсюду блоки лебедок, строительные леса, стальные тросы толщиной с руку, и, что удивило, — почти идеальная чистота.

«Сейчас на стапельной сборке два судна, оба строим по заказу „Роснефти“, — рассказывает корреспонденту РИА Новости главный кораблестроитель ССК „Звезда“ Максим Плугин. — Одно из них — нефтеналивной танкер типа „Афрамакс“. Он станет первым судном такого класса, выпущенным в России. На других верфях их не могли делать из-за отсутствия спусковых мощностей».

На второй линии высятся секции многофункционального судна снабжения усиленного ледового класса, которое, как и танкер, «Звезда» строит по иностранному проекту.

Многофункциональные суда снабжения (МСС) будут обслуживать морские буровые платформы на арктическом шельфе.

Главный строитель ССК «Звезда» Максим Плугин осматривает дизельные агрегаты для судна-снабжения

Они способны работать в сплошных ледяных полях толщиной до восьми метров, оснащены лебедками, гаками, всевозможными кранами и мощными пожарными насосами для тушения аварийных вышек.

Для оценки сложности конструкции судна у корабелов есть специальный термин — «насыщенность». По «насыщенности» судам снабжения дают девять баллов из десяти.

Носовая оконечность танкера типа «Афрамакс» на стапеле

Пока «Роснефтефлот» заказал «Звезде» четыре МСС — первый планируется спустить на воду до конца текущего года. Параллельно кипит работа над танкерами «Афрамакс» — десять судов построят для «Роснефти» и два для «Совкомфлота».

"Афрамаксы" работают на трех видах топлива — мазуте, дизеле, сжиженном газе. Из-за высокого экологического класса для них действуют льготные тарифы на заходы в порты и горит «зеленый свет» на перевозки газа и сырой нефти по Севморпути, подпадающему под повышенные экологические стандарты.

Днище судна снабжения ледового класса в цехе корпусных производств ССК «Звезда»

Длина танкера — 250 метров, ширина — 44 метра, дедвейт — 114 тысяч тонн. В отличие от супертанкеров (ULCC, более 320 тысяч тонн) и крупнотоннажных танкеров третьего класса (VLCC, 160-320 тысяч тонн), «Афрамаксы» могут заходить практически во все гавани и каналы на пути движения нефти из стран ОПЕК. С увеличением добычи спрос на них в мире неуклонно растет.

Освоив производство собственных танкеров, Россия выйдет с ними на международный рынок, составив конкуренцию китайским и корейским компаниям. Тем более что с технологической точки зрения строить «наливняки» и «газовозы» значительно проще и дешевле, чем суда снабжения и ледоколы. И времени на них уходит меньше.

С чистого листа

Изготовление современного крупнотоннажного судна начинается с резки металлопроката. Огромные листы стали толщиной до 32 миллиметров, словно картон, раскраивают по форме элементов обшивки и силового набора, рассекают газовыми резаками и сваривают в специальных установках.

Рабочий в закрытом цехе ССК «Звезда»

Практически все операции автоматизированы, металл варят электрической дугой под флюсом, без контакта с окружающей средой. Это позволяет получить равномерные швы, устойчивые к коррозии и окислению. Проверяют и зачищают их вручную, обычными «болгарками».

По мере продвижения в цеху корпусных производств секции будущего судна обретают форму — последовательно наваривается киль, шпангоуты, продольные стрингеры, трюмные и палубные пиллерсы, на гибочных станках по фанерным лекалам формируется обшивка для носовых и кормовых оконечностей со сложными криволинейными обводами.





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Конструктивно проект судна-снабженца гораздо сложнее, чем танкер. Из-за высокого ледового класса у него повышенные требования к деформации. Для упрочнения носовой части делают уменьшенное расстояние между шпангоутами. В них предусмотрено множество небольших отверстий, чтобы не застаивалась вода. Все это нужно прорезать, проварить, проверить.





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Зачистка сварочных швов в блоке корпусных производств ССК «Звезда»

Размеры и комментарии конструкторов с проектных чертежей выжигают автоматической лазерной установкой прямо на листах металла. Технологам это сильно экономит время на разметку и подготовку, рабочих спасает от путаницы.

Готовые секции судна проходят операционный контроль с использованием технологий бесконтактных измерений и 3D-моделирования, после чего их вывозят на стапельную линию, где стыкуют в крупные блоки.





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Следующий этап — окрасочный цех. Блоки поступают туда уже готовыми — с трубопроводами, балластной системой, внутренними помещениями и цистернами. Все это подвергают пескоструйной обработке и окрашивают.

Финальная стадия — открытый достроечный стапель, где блоки поднимают «Голиафом» и сваривают в единый корпус.

Секция машинного отделения судна-снабжения в покрасочной камере ССК «Звезда»

Точность изготовления такова, что трубопроводы, переборки и палубы при стыковке сходятся в ноль. Готовый корпус перевозят в плавучий транспортно-передаточный док и спускают на воду. Достраивают уже у стенки.

Тысячи тонн металла

«Технология блочной сборки позволяет запараллелить работы, — отмечает Плугин. — К примеру, мы можем, не дожидаясь укрупнения носовой оконечности, одновременно работать с блоком надстройки, который затем просто пристыкуем сверху. Это резко ускоряет процесс производства».

По его словам, к 2024-му, когда суперверфь в Большом Камне достроят и выведут на расчетные мощности, предприятие сможет обрабатывать до 330 тысяч тонн металла в год. Сейчас тут 2,5 тысячи сотрудников, через пять лет их число должно вырасти до семи тысяч.

«Звезда» строит себя сама, и строит быстро. Со 110-метровой высоты «Голиафа» угадываются очертания сразу нескольких цехов, возводимых рядом с основной площадкой.

В стороне, за небольшой бухтой, виден гигантский котлован на месте будущего сухого дока — объекта второй очереди строительства. Он станет самым большим в России: длина — 485 метров, ширина — 114, глубина — 15.





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Строящийся сухой док ССК «Звезда»

"В этом доке будем строить буровые платформы, супертанкеры и газовозы водоизмещением до 350 тысяч тонн — словом, все то, что из-за габаритов и тоннажа нельзя спустить на воду через плавдок, — говорит РИА Новости гендиректор ССК «Звезда» Сергей Целуйко. — Для откачки и закачки воды предусмотрена мощная система дренажных насосов. В скором будущем сухой док пригодится для постройки арктической морской техники и, в частности, атомного ледокола «Лидер».

По его словам, с заказами проблем нет: в портфеле «Звезды» контракты на строительство 38 судов. Якорный заказчик — «Роснефть», разместившая заказ на 26 судов. Кроме снабженцев и «Афрамаксов», принято решение о постройке десяти арктических танкеров-челноков для шельфа, арктического газовоза, мелкосидящего ледокола для мелководных районов Арктики, Азовского и Каспийского морей, а также целого ряда других судов. Всего в портфеле 38 контрактов. Основные заказчики — российские нефтегазовые компании и их дочки.





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Транспортно-передаточный плавучий док ССК «Звезда»

Арктические танкеры-челноки интересны тем, что могут самостоятельно работать во льдах толщиной до 1,8 метра и при температурах до минус 45. Они будут возить по Севморпути нефть, добываемую на Пайяхском месторождении в устье Енисея.

Очевидно, что такая страна, как Россия, с ее запасами нефти и газа, омываемая морями трех океанов, просто обязана иметь собственную крупнотоннажную верфь. Останется «Звезда» единственной или будет первой в списке — покажет время.

А пока тут кипит работа — разбить бутылку шампанского о форштевень первого построенного судна сотрудники «Звезды» рассчитывают уже в ближайшее время.