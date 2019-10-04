Завершён первый этап строительства грузового порта в Тамани

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В Тамани Краснодарского края введён в эксплуатацию перегрузочный комплекс навалочных грузов. Планируемый грузооборот терминала — 10,5 млн тонн угля в год. К 2024 году он должен выйти на максимальную мощность — перевалка на морские суда составит 65 млн тонн угля, серы, минеральных удобрений в год.

Портово-индустриаль­ный парк «ОТЭКО» — один из крупнейших частных инвестиционных проектов на Юге России. Общая сумма запланиро­ванных инвестиций с учё­том уже вложенных средств в строительство портовых объектов и инфраструктуры составляет восемь миллиардов долларов. Финансирование ведётся за счёт компании без привлечения средств федерального и регионального бюджетов.

В рамках проекта поми­мо уже функционирующих портовых перевалочных комплексов запланировано соз­дание химического и агро­промышленного кластеров, а также нового жилого микрорайона для сотруд­ников с сопутствующей инфраструк­турой. После реализации всех заявленных проектов общее количество работников превысит 15 тыс. человек.

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На сегодняшний день реализуется комплексная программа модернизации перегрузочного комплекса, в том числе строительство Таманского зернового терминала и промышленного парка.

В развитие портовой инфраструктуры компания уже инвестировала более 3,5 млрд долларов. Построены ж/д станция, 35 км железнодорожных путей, десятки километров межплощадочных автодорог и проездов, линии электропередач, две электроподстанции, газо- и водопроводы.

При реализации проекта ТТНГ применяются уникальные технологические решения, не имеющие аналогов в России, в частности: крупнейшие склады угля объемом 3,5 млн тонн (на полное развитие), крупнейшие в мире хранилища серы и минеральных удобрений (по 300 000 тонн каждое) 2 трёхвагонных вагоноопрокидывателя с последующей установкой четырёхвагонного вагоноопрокидывателя, причальные комплексы, обеспечивающие возможность приема судов дедвейтом до 220 000 тонн ( максимальный размер судна, способного пройти через Босфор).

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ОТЭКО уделяет особое внимание защите окружающей среды, применяя самые современные технологии: сплошной пылеветрозащитный экран по периметру склада угля высотой до 25 м, системы аспирации и водяного пылеподавления в вагоноопрокидывателях и пересыпных станциях, автоматизированные оросительные комплексы складов угля, высокоэффективные системы обеспыливания на погрузо-разгрузочных механизмах морской и береговой составляющих терминала, вакуумные пылеуборочные машины и многое другое. Кроме того, расположение терминала на значительном удалении от берега моря само по себе позволяет свести к минимуму негативное воздействие на экологию.

Группа компаний «ОТЭКО» является диверсифицированным холдингом, действующим на транспортном рынке страны, и крупнейшим инвестором в портовую инфраструктуру Юга России.

В 2016 году «Отэко» и администрация Краснодарского края подписали протокол о намерениях, в рамках которого на Тамани началось строительство высокотехнологичного «Портово-индустриального парка» (ряд производств химической и перерабатывающей промышленности, пять перевалочных комплексов, тепличный комплекс и жилой микрорайон). Планируется, что на территории парка разместятся шесть заводов по переработке и производству химических веществ, два завода по переработке сои и производству комбикормов.

© krasnodar.bezformata.com

© krasnodar.bezformata.com