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Транспорт и логистика

Завершён первый этап строительства грузового порта в Тамани

 © krasnodar.bezformata.com

В Тамани Краснодарского края введён в эксплуатацию перегрузочный комплекс навалочных грузов. Планируемый грузооборот терминала — 10,5 млн тонн угля в год. К 2024 году он должен выйти на максимальную мощность — перевалка на морские суда составит 65 млн тонн угля, серы, минеральных удобрений в год.

Портово-индустриаль­ный парк «ОТЭКО» — один из крупнейших частных инвестиционных проектов на Юге России. Общая сумма запланиро­ванных инвестиций с учё­том уже вложенных средств в строительство портовых объектов и инфраструктуры составляет восемь миллиардов долларов. Финансирование ведётся за счёт компании без привлечения средств федерального и регионального бюджетов.

В рамках проекта поми­мо уже функционирующих портовых перевалочных комплексов запланировано соз­дание химического и агро­промышленного кластеров, а также нового жилого микрорайона для сотруд­ников с сопутствующей инфраструк­турой. После реализации всех заявленных проектов общее количество работников превысит 15 тыс. человек.

 © sun1-89.userapi.com

На сегодняшний день реализуется комплексная программа модернизации перегрузочного комплекса, в том числе строительство Таманского зернового терминала и промышленного парка.

В развитие портовой инфраструктуры компания уже инвестировала более 3,5 млрд долларов. Построены ж/д станция, 35 км железнодорожных путей, десятки километров межплощадочных автодорог и проездов, линии электропередач, две электроподстанции, газо- и водопроводы.

При реализации проекта ТТНГ применяются уникальные технологические решения, не имеющие аналогов в России, в частности: крупнейшие склады угля объемом 3,5 млн тонн (на полное развитие), крупнейшие в мире хранилища серы и минеральных удобрений (по 300 000 тонн каждое) 2 трёхвагонных вагоноопрокидывателя с последующей установкой четырёхвагонного вагоноопрокидывателя, причальные комплексы, обеспечивающие возможность приема судов дедвейтом до 220 000 тонн ( максимальный размер судна, способного пройти через Босфор).

 © krasnodar.bezformata.com

ОТЭКО уделяет особое внимание защите окружающей среды, применяя самые современные технологии: сплошной пылеветрозащитный экран по периметру склада угля высотой до 25 м, системы аспирации и водяного пылеподавления в вагоноопрокидывателях и пересыпных станциях, автоматизированные оросительные комплексы складов угля, высокоэффективные системы обеспыливания на погрузо-разгрузочных механизмах морской и береговой составляющих терминала, вакуумные пылеуборочные машины и многое другое. Кроме того, расположение терминала на значительном удалении от берега моря само по себе позволяет свести к минимуму негативное воздействие на экологию.

Группа компаний «ОТЭКО» является диверсифицированным холдингом, действующим на транспортном рынке страны, и крупнейшим инвестором в портовую инфраструктуру Юга России.

В 2016 году «Отэко» и администрация Краснодарского края подписали протокол о намерениях, в рамках которого на Тамани началось строительство высокотехнологичного «Портово-индустриального парка» (ряд производств химической и перерабатывающей промышленности, пять перевалочных комплексов, тепличный комплекс и жилой микрорайон). Планируется, что на территории парка разместятся шесть заводов по переработке и производству химических веществ, два завода по переработке сои и производству комбикормов.

 © krasnodar.bezformata.com

 © krasnodar.bezformata.com
Источник: http://krasnodar.bezformata.com/lis...rehvagonnij-oprokidivatel/78244322/

Краснодарский край
  • 13
    Clausson Clausson
    04.10.1918:37:33

    И хорошо бы что это все работало без засыпания акватории углем, серой и удобрениями.

    #1162963
    • 7
      Сергей Котенко Сергей Котенко
      04.10.1918:50:48

      Тяжёлая задача. Воздействие такого гиганта на окружающую среду существенно.

      Но похоже инвестор ответственный человек.

      #1162969
    • 7
      Иван Кротов Иван Кротов
      04.10.1921:11:24

      лентой надо подавать в суда из закрытых терминалов. иначе будет все лететь по степи.

      #1163004
      • 18
        Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        04.10.1921:24:31

        Весь порт построен за частные деньги предпринимателя из Бельгии, правда уроженца Ленинграда, который в пршлом году получил гражданство России.

        Он должен вложить в это дело свыше 8 милиярдов $.

        Отредактировано: Roman Wyrzykowski~21:34 04.10.19
        #1163008
        • 21
          Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          04.10.1921:40:46

          Планируемый грузоборот одного этого порта должен превысить весь оборот портов Польши или составить приблизительно половину оборотов всей Украины.

          #1163014
          • 2
            Нет аватара termometrix
            05.10.1911:27:05

            Именно планируемый.Загрузка таких мощностей в перспективе ,65 млн тонн, имхо весьма туманна,но будем надеяться.

            Отредактировано: termometrix~11:27 05.10.19
            #1163110
            • 9
              Нет аватара vlad_i_slav
              05.10.1912:44:23

              Наоборот. Именно такие проекты имеют наиболее реальные планы.

              Без гарантий загрузки от государства и инфраструктурных компаний такие дела не делаются.

              В Минэнерго планируют утвердить новую стратегию развития угольной отрасли на ближайшие 15 лет. Добыча угля может вырасти на 50 процентов, с 440 миллионов до 660 миллионов тонн в год, что сделает Россию крупнейшим экспортером этого вида ископаемого топлива на мировом рынке.

              Наращивая угольный экспорт, Россия рассчитывает на главных потребителей этого сырья — азиатские рынки. В пятерке крупнейших импортеров — Китай, Индия, Япония, Корея и Тайвань. В Индии более половины всей электроэнергии вырабатывается на теплоэлектростанциях. В среднесрочной перспективе именно Дели станет ключевым импортером угля, предсказывает Международное энергетическое агентство (МЭА).

              Эксперты прогнозируют, что спрос на уголь в азиатских странах продолжит увеличиваться по мере развития их экономик. Даже если через 15 лет доля угля в энергетической структуре этих государств снизится, абсолютные показатели повысятся, поскольку вырастет общая электрогенерация.

              Отредактировано: vlad_i_slav~12:53 05.10.19
              #1163118
              • 1
                Нет аватара termometrix
                05.10.1916:00:08

                В пятерке крупнейших импортеров — Китай, Индия, Япония, Корея и Тайвань.

                И в Турции,там тоже рынок будет расти в перспективе,имхо.

                #1163151
            • 2
              Doc Doc
              05.10.1917:32:37

              Вопрос реализуемости столь масштабных планов весьма интересен, да. Но УЖЕ инвестировано ок. 3,5 лярдов. Допустим, инвестиции завтра остановятся, а владелец начнёт отбивать бабки. Можно ПРИКИНУТЬ рост товарооборота Таманского порта для ОКУПАЕМОСТИ такого проекта. Допустим, маржа для предпринимателя — 10%. Это много — но мы ПРИКИДЫВАЕМ. Допустим, ожидаемый срок отбития бабок — 10 лет. Это мало — но мы ПРИКИДЫВАЕМ. Итого: чтобы отбить бабки предпринимателю нужно прогнать через Таманский порт за 10 лет товаров на 35 лярдов. То есть, ожидается УВЕЛИЧЕНИЕ товарооборота через Таманский порт на 3,5 лярдов ежегодно. Иными словами, ожидается увеличение ненефтяного экспорта из России на 3,5 лярдов ежегодно. Что есть МИНИМАЛЬНАЯ оценка. Ну, не хило так.    

              Отредактировано: Doc~17:33 05.10.19
              #1163169
              • 6
                Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
                05.10.1919:09:46

                Doc:

                Учти что там не только порт …

                #1163192
                • Макс Южный
                  06.10.1922:38:05

                  Спасибо.

                  Слышали ли, что пишут на счёт «продвинутости» наших новых портов?

                  А то в ряде мест зарубежом в портах, например, ставят вышки для точного определения местоположения (спутниковые недостаточно точны) для полностью самостоятельных контейнерных погрузчиков-разгрузчиков, что значительно повышает производительность (хотя и уменьшает количество рабочих мест).

                  #1163345
              • -1
                Нет аватара vlad_i_slav
                05.10.1923:51:51

                Вы неверно «прикидываете».

                Говорите о марже и при этом маржа у вас равна возврату инвестиций.

                Но это не главная ошибка.

                Такие проекты после ввода в эксплуатацию выводят на IPO. Т. е. оценивают бизнес (не путать с объектами недвижимости!) и продают часть прав на владение через акции. Стоимость акционерного капитала, естественно, гораздо выше, чем простая стоимость построенного имущества (читай — инвестиций). Потому что оцениваются перспективы получения прибыли, а не просто балансовая стоимость имущества. И тем самым «отбивают инвестиции». И не просто отбивают, а с неплохой прибылью! Никто 10 лет ждать не будет. И пусть себе дальше работает предприятие и прибыль приносит. Теперь уже — чистую.

                Схемы весьма и весьма разнообразные. Контрольный пакет оставляют у себя. Или блокирующий. Или простое большинство голосов. Или выпускают привилегированные акции и т. п. в различных сочетаниях.

                Отредактировано: vlad_i_slav~00:04 06.10.19
                #1163225
      • 9
        Sergio Buk Sergio Buk
        05.10.1911:05:11

        Судя по репортажу (там и Путин присутствовал), конвеер для подачи на погрузку закрытый. Да это и на фото прекрасно видно.

        #1163106
  • 17
    Human RS Human RS
    04.10.1923:10:23

    Видео по теме:

    ©Видео с youtube.com

    #1163033
    • 9
      Нет аватара ДЗ-98
      05.10.1915:31:20

      Очень круто, здоровья этому Литваку и успехов.

      #1163146
      • 10
        Нет аватара Rash
        05.10.1918:53:16

        Присоединяюсь и поддерживаю. Вложив $8 лярдов, он один вернувшийся стоит наверно 8-ми миллионов не вернувшихся.       

        #1163187
    • Макс Южный
      06.10.1922:46:26

      Путин задал верный вопрос о том, включена ли очистка воздуха только для них, важных начальников, или она будет работать на самом деле. А то ведь прекрасные очистные сооружения есть, например, и Челябинске, однако скрытыми взятками владельцы допились изменения местных предельных допустимых значений вредных веществ, что в итоге им позволяет совершенно законно включать очистку только за пару недельно до приезда Путина и Медведева, а всё остальное время горожане живут в аду. К счастью, в следующем году всё-таки вступят в действие общестрановые правила по экологии, которые должны прекратить такой беспредел.

      Замечания по видео:

      1. удивлён, что Андреева ещё работает; всё ещё на высоте;

      2. журналиста слоишком шатает, манерность в перехлёт;

      3. качество всё ещё семьсот двадцать строк; это позор.

      Отредактировано: Макс Южный~22:48 06.10.19
      #1163349
  • -1
    Нет аватара sde012
    05.10.1920:48:34

    А море не пострадает? Там рядом Анапские курорты, Витязево?

    #1163212
  • Вася Пупкин Вася Пупкин
    06.10.1912:51:03

    В следующем году ещё и Тольяттиазот запустит свой перевалочный комплекс в Тамани, а это береговой перевалочный терминал, гидротехнический комплекс, способный принимать суда дедвейтом до 50 тыс. тонн, комплекс вспомогательных и инфраструктурных сооружений. Мощность строящегося перевалочного комплекса составит 5 млн тонн в год. Грузооборот по карбамиду составит 2 млн тонн в год, по аммиаку — 3 млн тонн соответственно.

    К настоящему времени на территории комплекса уже построен хранилищно-охладительный терминал аммиака с резервуарами изотермического хранения и компрессорной станцией, продуктопроводы, объекты обеспечивающей инфраструктуры, грузовые причалы и эстакада, выдающаяся в море на 2,5 километра, по которой аммиак и карбамид будут доставляться для погрузки на суда.

    Продукция будет доставляться на комплекс преимущественно по железной дороге. Рассматриваются варианты прямой доставки из Тольятти и частичного использования российского сегмента аммиакопровода с дальнейшей перевалкой груза на железнодорожный транспорт. Даже с учетом запланированного роста объемов производства предприятия терминал должен полностью покрыть потребность «Тольяттиазота» в мощностях по перевалке продукции.

    Очередная зрада для евроукров поскольку аммиакопровод Тольятти-Одесса(до 2,5 млн тонн в год), больше будет не нужен. УГП «Укрхимтрансаммиак» и Одесский припортовый завод перестанут существовать.

    #1163265
    • Нет аватара BigWhiteOwl
      06.10.1918:55:11

      Да,туда им( в смысле хохлопредприятиям) и дорога.Вообще таманский порт в целом-один большой привет украм.Жаль,волынка с тем же «Тольяттиазотом» сильно затянулась(они,НЯЗ,20 лет уже(!) всё с этим терминалом возятся,поскольку им постоянно и здорово мешали и мешают ),но,слава Б-гу,похоже,эпопея наконец-то близится к завершению!

      Отредактировано: BigWhiteOwl~00:59 07.10.19
      #1163311
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